PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin kontra Energa Trefl Gdańsk to zaległe spotkanie ósmej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.

Mistrzowie Polski w dziewięciu spotkaniach wywalczyli 19 punktów, przez co plasują się w czołówce ligowej tabeli, ale trochę tracą do liderów. W ostatnim meczu Bogdanka bez najmniejszych problemów na wyjeździe wygrała ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: To już koniec polskiej siatkarki w tureckim gigancie? Wielkie nazwisko na celowniku klubu

 

Ze zwycięstwa mogli cieszyć się również gdańszczanie, którzy w Ergo Arenie dość niespodziewanie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:2. Rewelacyjne zawody rozegrał Aliaksei Nasevich, który zapisał na swoim koncie aż 30 punktów: 26 atakiem, dwa blokiem i tyle samo zagrywką.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 