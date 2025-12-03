Mistrzowie Polski w dziewięciu spotkaniach wywalczyli 19 punktów, przez co plasują się w czołówce ligowej tabeli, ale trochę tracą do liderów. W ostatnim meczu Bogdanka bez najmniejszych problemów na wyjeździe wygrała ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: To już koniec polskiej siatkarki w tureckim gigancie? Wielkie nazwisko na celowniku klubu

Ze zwycięstwa mogli cieszyć się również gdańszczanie, którzy w Ergo Arenie dość niespodziewanie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:2. Rewelacyjne zawody rozegrał Aliaksei Nasevich, który zapisał na swoim koncie aż 30 punktów: 26 atakiem, dwa blokiem i tyle samo zagrywką.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport