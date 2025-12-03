PlusLiga: PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE GiEK Skra Bełchatów kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to zaległe spotkanie piątej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

Bełchatowianie rewelacyjnie rozpoczęli rozgrywki. W ostatniej kolejce ponieśli dopiero drugą porażkę w tym sezonie. Była ona jednak bolesna. Na Podpromiu ulegli Asseco Resovii Rzeszów 0:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Łukasz Żygadło zdradził kulisy zatrudnienia nowego trenera. "Rozmowa była krótka"

 

Zbyt wielu powodów do radości nie mieli również "Jurajscy Rycerze", którzy w Trójmieście po pasjonującym boju przegrali 2:3 z Energą Treflem Gdańsk. 

 

Obie ekipy plasują się w czołówce PlusLigi, dlatego to spotkanie może okazać się wyjątkowo ważne w kontekście całego układu tabeli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 