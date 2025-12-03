Bełchatowianie rewelacyjnie rozpoczęli rozgrywki. W ostatniej kolejce ponieśli dopiero drugą porażkę w tym sezonie. Była ona jednak bolesna. Na Podpromiu ulegli Asseco Resovii Rzeszów 0:3.

Zbyt wielu powodów do radości nie mieli również "Jurajscy Rycerze", którzy w Trójmieście po pasjonującym boju przegrali 2:3 z Energą Treflem Gdańsk.

Obie ekipy plasują się w czołówce PlusLigi, dlatego to spotkanie może okazać się wyjątkowo ważne w kontekście całego układu tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport