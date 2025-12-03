Pokaz siły w Turcji! Porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzyń

Od początku spotkania swoją przewagę zaznaczyły zawodniczki z tureckiego klubu. W ataku brylowała Saliha Sahin, a łodzianki nie miały najlepszego przyjęcia, które pozwoliłoby doprowadzić piłkę do siatki. Dobrze na prawym skrzydle radziła sobie Anastazja Hryszczuk, ale siedem punktów w premierowym secie to było zbyt mało, aby zagrozić dobrze dysponowanej ekipie z Ankary. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:19 dla gospodyń.

Druga partia to już znacznie bardziej wyrównany przebieg, gdzie łodzianki miały swoje szanse, aby nawiązać kontakt z faworyzowanym Zeren Sporem. Ciężar gry w ataku wzięła na siebie Mariana Brambilla, a na środku siatki pokazały się Sonia Stefanik i Anna Obiała. O losach drugiego seta zdecydowała gra na przewagi. W niej więcej zimnej krwi okazały Maja Aleksic oraz Ofelia Malinov. Punktowała również Anna Lazareva, która łącznie przypisała na swoje konto aż osiem punktów w tym secie. 27:25 wygrały jednak w końcu Turczynki.

Łódzkie siatkarki walczyły o pozostanie w grze, ale początek partii należał do Zeren Sporu. W pewnym momencie zrobiło się nawet 19:13, ale ŁKS powrócił do walki o kolejne punkty. Przy stanie 19:16 czas wziął trener Stevan Ljubicic. Czas przyniósł pomyślny skutek dla jego pomysłodawcy, bowiem punkty przybywały praktycznie już tylko zespołowi z Ankary. Przewaga na siatce była zbyt duża po stronie Turczynek. 25:20 i 3:0 w całym meczu - takim wynikiem losy spotkania rozstrzygnęły zawodniczki jednego z faworytów tegorocznego europejskiego pucharu.

Zeren Spor Kulubu Ankara - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:19, 27:25, 25:20)

Zeren Spor Kulubu Ankara: Svetlana Gatina, Kubra Akman, Anna Lazareva, Saliha Sahin, Maja Aleksic, Ofelia Malinov oraz Ozlem Aklan (libero) - Ceren Onal, Beyza Arici, Brankica Mihajlovic, Eylul Karadas, Seyma Ercan Kucukaslan

ŁKS Commercecon Łódź: Anna Obiała, Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Anastazja Hryszczuk, Daria Szczybra oraz Anna Pawłowska (libero) - Regiane Bidias, Daniela Cechetto, Wiktoria Kowalczyk

PI, Polsat Sport