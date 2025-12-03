Polsat Futbol Cast - 04.12. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online
Przed nami kolejne wydanie programu "Polsat Futbol Cast". Gościem Bożydara Iwanowa będzie dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna", Paweł Gołaszewski. Gdzie obejrzeć magazyn? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.
W pierwszym grudniowym wydaniu "Polsat Futbol Cast" jednym z tematów będą rozgrywki Ligi Konferencji UEFA i postawa polskich drużyn. Przypomnijmy, że o krok od awansu do wiosennych zmagań są Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Z kolei Lech Poznań musi jeszcze postawić kropkę nad "i", natomiast w najtrudniejszej sytuacji jest Legia Warszawa, której grozi odpadnięcie już jesienią.
Inny z tematów we czwartkowym programie to Euro 2029 kobiet.
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast? O której godzinie?
Transmisja programu "Polsat Futbol Cast" we czwartek 4 grudnia od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl