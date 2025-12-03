W pierwszym grudniowym wydaniu "Polsat Futbol Cast" jednym z tematów będą rozgrywki Ligi Konferencji UEFA i postawa polskich drużyn. Przypomnijmy, że o krok od awansu do wiosennych zmagań są Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Z kolei Lech Poznań musi jeszcze postawić kropkę nad "i", natomiast w najtrudniejszej sytuacji jest Legia Warszawa, której grozi odpadnięcie już jesienią.

Inny z tematów we czwartkowym programie to Euro 2029 kobiet.

Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast? O której godzinie?

Transmisja programu "Polsat Futbol Cast" we czwartek 4 grudnia od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

