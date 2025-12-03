Polsat Futbol Cast - 04.12. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Krystian NatońskiPiłka nożna

Przed nami kolejne wydanie programu "Polsat Futbol Cast". Gościem Bożydara Iwanowa będzie dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna", Paweł Gołaszewski. Gdzie obejrzeć magazyn? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Logotyp programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport
Transmisja programu "Polsat Futbol Cast" od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

W pierwszym grudniowym wydaniu "Polsat Futbol Cast" jednym z tematów będą rozgrywki Ligi Konferencji UEFA i postawa polskich drużyn. Przypomnijmy, że o krok od awansu do wiosennych zmagań są Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Z kolei Lech Poznań musi jeszcze postawić kropkę nad "i", natomiast w najtrudniejszej sytuacji jest Legia Warszawa, której grozi odpadnięcie już jesienią.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek przekazał brutalną prawdę. "W ogóle nie istniejemy!"

 

Inny z tematów we czwartkowym programie to Euro 2029 kobiet. 

Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast? O której godzinie?

Transmisja programu "Polsat Futbol Cast" we czwartek 4 grudnia od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CAST
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 