Porażka Klimovicowej. Polka postawiła się w starciu z wyżej notowaną rywalką

Pierwszy set okazał się deklasacją. Polka już po pierwszym gemie serwisowym została przełamana przez urodzoną w Rosji zawodniczkę i musiała odrabiać straty. Szansę na powrót do rywalizacji miała chwilę później, gdy przy stanie 0:3 Klimovicova prowadziła 40:15, ale mimo tego nie wykorzystała szansy i została ponownie przełamana po serii gry na przewagi. Finalnie Rahimova bez większych przeszkód wygrała dwa następne gemy i z czystym kontem zwyciężyła w pierwszym secie.

W drugim secie Polka wzięła się za odrabianie strat. W trzecim gemie przy stanie 1:1 21-latka przełamała przeciwniczkę, jednak i tu nie obyło się bez kłopotów, gdyż Klimovicova zmarnowała dwie piłki na przełamanie, ale za trzecim razem dopięła swego. To jednak nie wystarczyło. Po serii wygranych podań, przy stanie 3:2 Rahimova przełamała Polkę, nie oddając jej nawet punktu. Następne dwa gemy miały podobny przebieg. Najpierw Klimovicova odpowiedziała kolejnym przełamaniem, a za chwilę Rahimova zrobiła dosłownie to samo. Oba gemy były rozgrywane przez długi czas na przewagi.

Zacięty drugi set skończył się tie-breakiem. W nim lepsza okazała się Polka, która zwyciężyła 7:5. Druga odsłona spotkania trwała godzinę i dwadzieścia cztery minuty, co świadczy o zupełnie odmiennym przebiegu w przeciwieństwie do pierwszego seta.

Trzecią partię Klimovicova rozpoczęła spektakularnie, bo od dwóch asów serwisowych z rzędu. 21-latka wygrała swoje podanie, nie oddając nawet punktu. Niestety już w trzecim gemie została przełamana, mimo, że chwilę wcześniej to ona miała szansę na zrobienie tego samego, doprowadzając do gry na przewagi. Rachimova jednak wygrała swoje podanie, a potem pewnie obroniła serwis Polki. Ona odpowiedziała na to przełamaniem, a następnie wygraniem gema serwisowego do zera.

Przełomowym momentem seta okazał się siódmy gem przy stanie 3:3. Klimovicova, broniąc break pointa, zmarnowała dwie szanse, żeby wygrać gema. Rachimova wykorzystała za to trzecią piłkę na przełamanie i wygrała tę odsłonę. To podłamało Polkę, która nie była już w stanie nawiązać walki i przegrała trzecią partię 3:6.

WTA 125 Angers, 1/8 finału

Linda Klimovicova (Polska, 145) - Kamilla Rachimova (Uzbekistan, 112) 0:6, 7:6, 3:6

