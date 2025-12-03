Puchar Polski: Avia Świdnik - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Avia Świdnik - Polonia Bytom to spotkanie w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Avia Świdnik - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w środę o 12:00.

W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z PKO BP Ekstraklasy, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z drugiej i 2 z trzeciej.

Zwycięzcy 8 par awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.

Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Avia Świdnik - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

