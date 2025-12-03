Puchar Włoch: Inter Mediolan – Venezia FC. Relacja live i wynik na żywo

Inter, pomimo niedawnej porażki 0:1 w derbowym starciu z Milanem, prezentuje się w tym sezonie całkiem przyzwoicie. Zawodnicy trenera Cristiana Chivu w ligowej tabeli zajmują trzecią lokatę. Wysoko, bo na czwartej pozycji, są również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zieliński i spółka z pewnością w tej edycji Pucharu Włoch liczą na lepszy wynik niż przed rokiem. W poprzedniej kampanii "Nerazzurri" odpadli w półfinale, przegrywając w dwumeczu z Milanem aż 1:4.





Venezia w tamtym sezonie nie zdołała się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Cel na obecny sezon tej ekipy to z pewnością powrót do elity. Po 14. kolejkach Serie B podopieczni Giovanniego Stroppy zajmują piąte miejsce w stawce. Drużyna z Wenecji, w przeciwieństwie do Interu, grała już w tegorocznym Pucharze Włoch i zdołała najpierw pokonać Mantovę, a następnie wygrała z Hellasem Werona.





Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Mediolan – Venezia FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ST, Polsat Sport