W środę 3 grudnia w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch zmierzą się Napoli i Cagliari. Drużyna prowadzona przez Antonio Conte przystępuje do spotkania po trzech zwycięstwach z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Na innym biegunie jest Cagliari, które na wygraną czeka od 23 września. Wtedy w 1/16 finału Pucharu Włoch wyeliminowali Frosinone.

Obie ekipy spotkały się w sierpniu podczas drugiej kolejki Serie A. Górą było Napoli po skromnym zwycięstwie 1:0. Gola dla drużyny z Neapolu strzelił w doliczonym czasie drugiej połowy Frank Anguissa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Napoli - Cagliari na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

JZ, Polsat Sport