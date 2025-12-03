PZPN podjął decyzję. Chodzi o ćwierćfinał PP

Piłka nożna

Losowanie par ćwierćfinałowych piłkarskiego Pucharu Polski odbędzie się 10 grudnia - poinformował w środę PZPN. Obecnie trwa faza 1/8 finału, jako pierwsze awans wywalczyły Górnik Zabrze i Widzew Łódź.

Piłka do piłki nożnej z kolorowym wzorem nad niebieskim postumentem z logo STS Puchar Polski.
fot. PAP
PZPN podjął decyzję. Chodzi o ćwierćfinał PP

Do czwartku zostaną wyłonieni wszyscy ćwierćfinaliści. We wtorek odbyły się dwa mecze z udziałem rywali z ekstraklasy. Piłkarze Górnika wygrali w Gdańsku z Lechią 3:1, a Widzew pokonał w Szczecinie finalistę dwóch poprzednich edycji Pogoń 1:0. Na środę i czwartek zaplanowano po trzy spotkania.

 

ZOBACZ TAKŻE: Flick skomentował "pudło" Lewandowskiego. Nawet nie musieli go pytać

 

"Losowanie par 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00" - przekazała piłkarska centrala w oświadczeniu.

 

Zgodnie z zasadami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, natomiast w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza.

 

Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAPUCHAR POLSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francja - Szwecja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 