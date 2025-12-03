PZPN podjął decyzję. Chodzi o ćwierćfinał PP

Do czwartku zostaną wyłonieni wszyscy ćwierćfinaliści. We wtorek odbyły się dwa mecze z udziałem rywali z ekstraklasy. Piłkarze Górnika wygrali w Gdańsku z Lechią 3:1, a Widzew pokonał w Szczecinie finalistę dwóch poprzednich edycji Pogoń 1:0. Na środę i czwartek zaplanowano po trzy spotkania.

"Losowanie par 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00" - przekazała piłkarska centrala w oświadczeniu.

Zgodnie z zasadami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, natomiast w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza.

Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.