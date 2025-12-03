SuperLega: Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Yuasa Battery Grottazzolina kontra Sir Susa Scai Perugia to spotkanie dziewiątej kolejki SuperLegi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl.

To będzie spotkanie drużyn otwierającej i zamykającej ligową tabelę. Perugia, która rozegrała już 10 spotkań, zgromadziła 23 punkty, a Grottazzolina po ośmiu meczach ma zaledwie jedno "oczko". 

 

ZOBACZ TAKŻE: Pięciosetowa bitwa w Jastrzębiu. Porażka częstochowian w pierwszym meczu pod wodzą Travicy

 

W poprzedniej rundzie spotkań zespół Kamila Semeniuka nie dał szans Cisternie Volley i wygrał 3:0. Grottazzolina z kolei uległa piątej w tabeli Modenie 1:3. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

