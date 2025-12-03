To będzie spotkanie drużyn otwierającej i zamykającej ligową tabelę. Perugia, która rozegrała już 10 spotkań, zgromadziła 23 punkty, a Grottazzolina po ośmiu meczach ma zaledwie jedno "oczko".

W poprzedniej rundzie spotkań zespół Kamila Semeniuka nie dał szans Cisternie Volley i wygrał 3:0. Grottazzolina z kolei uległa piątej w tabeli Modenie 1:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport