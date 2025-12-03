Szeremeta i Kaczmarska liderkami, a Rygielska wiceliderką rankingu światowego

Nasi reprezentanci zdobywali medale w Mistrzostwach Świata w Anglii (złoto Agata Kaczmarska, srebro Julia Szeremeta i Aneta Rygielska), jak również w Pucharze Świata, zarówno turnieju finałowym w Indiach, jak również wcześniej w Polsce (Memoriał Feliksa Stamma w Warszawie), Brazylii i Kazachstanie.

W rankingu World Boxing liderkami są dwie Polki: w kategorii wagowej 57 kg Julia Szeremeta zgromadziła 2075 pkt i wyprzedza Jaismine z Indii 1950 i Brazylijkę Jucielen Romeu 850 oraz w +80 kg Agata Kaczmarska 1500 pkt; za nią są Nupur z Indii 1450 i Kazaszka Yeldana Talipova 700.

Na 2 lokacie w 60 kg sklasyfikowana jest Aneta Rygielska 1250 pkt. Prowadzi Brazylijka Rebeca De Lima Santos 1800, a trzecia jest Kazaszka Viktoriya Grafeyeva 750.

Z innych Polek z kadry trenera Tomasza Dylaka na liście światowej znalazły się:

80 kg - 6. miejsce Agata Kaczmarska i Emilia Koterska ex aequo z dwiema innymi zawodniczkami po 300

54 kg - 7. Wiktoria Rogalińska 375 pkt

70 kg - 10. Barbara Marcinkowska 150

65 kg - 11. Kinga Krówka 400

75 kg - 14. Oliwia Toborek 75

51 kg - 19. Natalia Kuczewska 75 pkt

W klasyfikacji mężczyzn (reprezentację prowadzi trener Grzegorz Proksa), w wadze 90 kg Adam Tutak jest 5. - 450 pkt, ale ze znaczną stratą do pierwszej czwórki; lider to Uzbek Turabek Khabibullaev 1650.

W rankingu mamy też innych Biało-Czerwonych:

60 kg - 8. Paweł Brach 400 pkt

75 kg - 10. Michał Jarliński 275

50 kg - 15. Jakub Słomiński 75

85 kg - 15. Jakub Straszewski 75