Szeremeta i Kaczmarska liderkami, a Rygielska wiceliderką rankingu światowego
Świetne występy w kończącym się roku 2025 sprawiły, że Biało-Czerwoni są bardzo wysoko w rankingu federacji World Boxing. Pierwsze miejsce zajmują Julia Szeremeta 57 kg i Agata Kaczmarska +80 kg, drugie Aneta Rygielska 60 kg, a wśród mężczyzn najwyżej na 5 pozycji jest Adam Tutak 90 kg.
Nasi reprezentanci zdobywali medale w Mistrzostwach Świata w Anglii (złoto Agata Kaczmarska, srebro Julia Szeremeta i Aneta Rygielska), jak również w Pucharze Świata, zarówno turnieju finałowym w Indiach, jak również wcześniej w Polsce (Memoriał Feliksa Stamma w Warszawie), Brazylii i Kazachstanie.
W rankingu World Boxing liderkami są dwie Polki: w kategorii wagowej 57 kg Julia Szeremeta zgromadziła 2075 pkt i wyprzedza Jaismine z Indii 1950 i Brazylijkę Jucielen Romeu 850 oraz w +80 kg Agata Kaczmarska 1500 pkt; za nią są Nupur z Indii 1450 i Kazaszka Yeldana Talipova 700.
Na 2 lokacie w 60 kg sklasyfikowana jest Aneta Rygielska 1250 pkt. Prowadzi Brazylijka Rebeca De Lima Santos 1800, a trzecia jest Kazaszka Viktoriya Grafeyeva 750.
Z innych Polek z kadry trenera Tomasza Dylaka na liście światowej znalazły się:
80 kg - 6. miejsce Agata Kaczmarska i Emilia Koterska ex aequo z dwiema innymi zawodniczkami po 300
54 kg - 7. Wiktoria Rogalińska 375 pkt
70 kg - 10. Barbara Marcinkowska 150
65 kg - 11. Kinga Krówka 400
75 kg - 14. Oliwia Toborek 75
51 kg - 19. Natalia Kuczewska 75 pkt
W klasyfikacji mężczyzn (reprezentację prowadzi trener Grzegorz Proksa), w wadze 90 kg Adam Tutak jest 5. - 450 pkt, ale ze znaczną stratą do pierwszej czwórki; lider to Uzbek Turabek Khabibullaev 1650.
W rankingu mamy też innych Biało-Czerwonych:
60 kg - 8. Paweł Brach 400 pkt
75 kg - 10. Michał Jarliński 275
50 kg - 15. Jakub Słomiński 75
85 kg - 15. Jakub Straszewski 75