Tak dziś wygląda Sylwia Gruchała. Pamiętacie polską medalistkę olimpijską? (ZDJĘCIA)

Sylwia Gruchała to niezwykle utytułowana polska florecistka. Jak wygląda dziś dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw świata oraz Europy?

Gruchała ma na swoim koncie wiele imponujących sukcesów. Wielokrotnie była mistrzynią Polski, świata oraz Europy. Najlepsza na świecie była dwukrotnie - w 2003 i 2007 roku w zmaganiach drużynowych. Jeśli chodzi o ME, pięciokrotnie sięgała po złoty medal - trzykrotnie indywidualnie, a dwa razy w drużynie.

 

Pochodząca z Gdyni zawodniczka zdobyła także dwa medale olimpijskie - drużynowe srebro z Sydney, a także indywidualny brąz z Aten.

 

Jak wygląda dziś 44-letnia Gruchała?

Tak dziś wygląda Sylwia Gruchała:

