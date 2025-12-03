Tak dziś wygląda Sylwia Gruchała. Pamiętacie polską medalistkę olimpijską? (ZDJĘCIA)

Gruchała ma na swoim koncie wiele imponujących sukcesów. Wielokrotnie była mistrzynią Polski, świata oraz Europy. Najlepsza na świecie była dwukrotnie - w 2003 i 2007 roku w zmaganiach drużynowych. Jeśli chodzi o ME, pięciokrotnie sięgała po złoty medal - trzykrotnie indywidualnie, a dwa razy w drużynie.

Pochodząca z Gdyni zawodniczka zdobyła także dwa medale olimpijskie - drużynowe srebro z Sydney, a także indywidualny brąz z Aten.

