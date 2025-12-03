Tak wyglądała ostatnia walka Błachowicza. Nie wspomina jej najlepiej

Jan Błachowicz ma za sobą nie najlepsze lata. Po zdobyciu pasa UFC w kategorii półciężkiej w 2020 roku oraz pierwszej obronie w starciu z Israelem Adesanyą wygrał tylko raz - z Aleksandarem Rakiciem, który podczas walki doznał kontuzji. Poniósł za to trzy porażki i zanotował kontrowersyjny remis w pojedynku z Magomedem Ankalaevem. Trzeba przyznać, że ostatnie walki były bliskie, natomiast Polak nie potrafił przekonać do siebie sędziów i przez decyzję poległ na punkty - najpierw z Alexem Pereirą, a w marcu z Carlosem Ulbergiem.

Pojedynek z Nowozelandczykiem na gali UFC Fight Night 255 w Londynie był niezwykle wyrównany. Od samego początku mogliśmy zobaczyć wymiany stójkowe - zwłaszcza na kopnięcia. Ulberg zmieniał jedynie wysokość - raz kopał w głowę, natomiast po chwili nieco niżej. Polak za to konsekwentnie - jak to ma w zwyczaju - okopywał nogę wykroczną rywala. Zdobywał coraz większą przewagę, spychając rywala pod siatkę. Ulberg odpowiadał jedynie pojedynczymi ciosami. Dwóch sędziów dało zwycięstwo naszemu zawodnikowi w pierwszej rundzie.

W drugiej odsłonie 34-latek ruszył do ofensywy i wywierał coraz większą presję na Polaku. Ten dobrze blokował jednak uderzenia. Widać było dużą ostrożność i oczekiwanie na błąd z obu stron. Ulberg dobrze pracował w dystansie, a kiedy nasz zawodnik ruszał z akcją, skutecznie uciekał wokół klatki. Padło sporo kopnięć oraz ciosów, natomiast finalnie wszyscy sędziowie zgodnie orzekli, że w tej rundzie lepszy był Nowozelandczyk.

Od początku trzeciej rundy znów mocne kopnięcia obu zawodników. Ulberg zdecydował się nawet spróbować obalenia, natomiast Błachowicz dobrze to wybronił. Obaj nie oszczędzali się w stójce i co chwilę wyprowadzali ciosy na głowę oraz niskie kopnięcia. Nowozelandczyk niejako rozczytał Polaka, gdyż coraz częściej unikał uderzeń. Pod koniec 42-latek, czując że końcówka może zdecydować, zaatakował szarżą, natomiast to nie wystarczyło. Ostatecznie sędziowie jednogłośnie orzekli 29:28, 29:28, 29:28 na korzyść Ulberga.

Transmisja gali UFC 323: Błachowicz - Guskov w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 00:00.

Karta walk:

Walka wieczoru (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

Karta główna:

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)



Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)