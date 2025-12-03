Terminarz MŚ w hokeju na lodzie. Mecze Polski. Kiedy? O której godzinie?

Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Francja (3 maja), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Awansują dwie najlepsze drużyny.

Francuzi i Kazachowie spadli z najwyższej grupy, a Litwa awansowała z niższej dywizji.

Drużynę gospodarz poprowadzi w roli trenera Pekka Tirkkonen, który w październiku zastąpił na tym stanowisku Słowaka Roberta Kalabera, który pracował z kadrą pięć lat. Fin równolegle prowadzi broniący mistrzostwa kraju GKS Tychy.

– To będzie święto hokeja. Kibice zobaczą twarde, zacięte i stojące na wysokim poziomie spotkania. Wiele drużyn, w tym oczywiście my, chce awansować do elity. Jestem trenerem GKS od października 2023 i już podczas pierwszych meczów zobaczyłem, jacy są polscy kibice. Bardzo patriotyczni i narodowa reprezentacja bardzo wiele dla nich znaczy. To nasz szósty zawodnik, a Polska to także bardzo gościnny kraj. Turniej zapowiada się znakomicie – ocenił selekcjoner, cytowany w komunikacie PZHL.

Tirkkonen zadebiutował w nowej roli podczas listopadowego turnieju Europejskiego Pucharu Narodówm rozgrywanego w Sosnowcu. Polacy wygrali te zawody, wyprzedzając zespoły w Elity – Włochy, Słowenię i Wielką Brytanię.

Gospodarze pokonali Włochów 4:2 (3:1, 1:0, 0:1), ulegli po dogrywce Słoweńcom 2:3 (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1) i wygrali w Wielką Brytanię 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

W kwietniu 2025 r. polskiej drużynie nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. Polacy zaczęli turniej w rumuńskim Sfantu Gheorghe od wygranych z Rumunią 4:1 i Japonią 2:1, potem przegrali z Włochami i Ukrainą po 1:4, a na koniec ulegli Wielkiej Brytanii 0:3, zajmując piąte, przedostatnie miejsce w zawodach.

W maju 2024 r. biało-czerwoni zagrali, po 22-letniej przerwie, w MŚ Elity. Zaczęli turniej w Ostrawie optymistycznie, bo z brązowym medalistą poprzednich MŚ Łotwą przegrali 4:5 po dogrywce. Potem jednak były porażki ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, USA 1:4, Niemcami 2:4 i Kazachstanem 1:3, co oznaczało spadek. Z Elitą pożegnali się wtedy - również po roku - Brytyjczycy.

Terminarz MŚ w hokeju na lodzie. Kiedy mecze Polski?

2 maja

12.30 Japonia – Francja

16.00 Litwa – Kazachstan

19.30 Polska – Ukraina

BS, PAP