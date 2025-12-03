Tragiczne wieści. Tajemnicze okoliczności śmierci młodego pięściarza

Ciało 24-latka zostało odnalezione w środowy poranek w mieście Drancy w departamencie Seine-Saint-Denis. Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze paryskiej policji kryminalnej, którzy potwierdzili, że młody zawodnik miał cztery rany postrzałowe umiejscowione w rejonie klatki piersiowej oraz szyi. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na zaplanowane zabójstwo z udziałem osób trzecich, jednak motyw pozostaje nieznany.

Bentchakal uchodził za jednego z najbardziej obiecujących francuskich pięściarzy w kategorii superpiórkowej. W latach 2018 i 2019 zdobywał srebro mistrzostw kraju w wadze do 60 kilogramów. Po przejściu na zawodowstwo w wieku 19 lat zanotował trzy zwycięstwa i jeden remis.

Według doniesień francuskich mediów, w 2022 roku, pięściarz został skazany na osiemnaście miesięcy pozbawienia wolności w związku ze sprawą dotyczącą handlu narkotykami. Po opuszczeniu zakładu karnego wrócił do ringu tylko raz.

Obecnie trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci sportowca z Colombes. Policja analizuje nagrania monitoringów i bada wątki mogące prowadzić do ustalenia sprawców. Organy ścigania nie ujawniają szczegółów i podkreślają jedynie, że charakter obrażeń wskazuje na zaplanowane działanie.