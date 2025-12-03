Tragiczne wieści. Tajemnicze okoliczności śmierci młodego pięściarza

Łukasz OstrowskiSporty walki

We francuskim mieście Drancy odnaleziono ciało Ishaqa Bentchakala, byłego wicemistrza kraju w boksie olimpijskim. Śledczy potwierdzili cztery rany postrzałowe w klatce piersiowej i szyi, a okoliczności zdarzenia wskazują na zaplanowany atak na pięściarza.

Nagrobek w kształcie krzyża z płonącym zniczem na cmentarzu.
fot: PAP
Nie żyje Ishaq Bentchakal

Ciało 24-latka zostało odnalezione w środowy poranek w mieście Drancy w departamencie Seine-Saint-Denis. Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze paryskiej policji kryminalnej, którzy potwierdzili, że młody zawodnik miał cztery rany postrzałowe umiejscowione w rejonie klatki piersiowej oraz szyi. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na zaplanowane zabójstwo z udziałem osób trzecich, jednak motyw pozostaje nieznany.

 

Bentchakal uchodził za jednego z najbardziej obiecujących francuskich pięściarzy w kategorii superpiórkowej. W latach 2018 i 2019 zdobywał srebro mistrzostw kraju w wadze do 60 kilogramów. Po przejściu na zawodowstwo w wieku 19 lat zanotował trzy zwycięstwa i jeden remis.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje piłkarka. Miała zaledwie 39 lat

 

Według doniesień francuskich mediów, w 2022 roku, pięściarz został skazany na osiemnaście miesięcy pozbawienia wolności w związku ze sprawą dotyczącą handlu narkotykami. Po opuszczeniu zakładu karnego wrócił do ringu tylko raz.

 

Obecnie trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci sportowca z Colombes. Policja analizuje nagrania monitoringów i bada wątki mogące prowadzić do ustalenia sprawców. Organy ścigania nie ujawniają szczegółów i podkreślają jedynie, że charakter obrażeń wskazuje na zaplanowane działanie.

