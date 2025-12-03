Eksperci zachwyceni pracą tego trenera. "Ma duże umiejętności"

Wisła Płock jest jedną z rewelacji polskiej ligi. Beniaminek Ekstraklasy na półmetku sezonu zajmuje trzecie miejsce w lidze, co na tę chwilę daje im miejsce w eliminacjach do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Sternikiem całego projektu jest trener Mariusz Misiura, który po dobrej pracy na niższych szczeblach ligowych potwierdza swoje umiejętności na najwyższym poziomie.

Podczas programu Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow docenili postawę trenera. Kołtoń uważa, że przy sprzyjających okolicznościach drużyna z Mazowsza może wywalczyć awans do europejskich pucharów.

- Mariusz Misiura stworzył drużynę niezwykle skuteczną, jeśli chodzi o punktowanie. Jakby udałoby się w zimowym oknie pozyskać kilku piłkarzy do ofensywy, to Europa jest naprawdę możliwa - powiedział.

Eksperci zauważyli, że określony styl, który preferuje Misiura, przynosi efekty.

- Bronią się fajnie, są agresywni, idą w każdym sektorze boiska do pressingu. Przede wszystkim, trener Misiura nauczył napastnika bronić. Mało kto w Polsce to robi. Może jeszcze Marek Papszun w Rakowie. Naprawdę, jak na beniaminka to jest szokujący wynik - ocenił Tomasz Hajto.

Na tapetę wzięto bogaty życiorys Misiury, który w CV może pochwalić się pracą w akademiach Realu Madryt, Benfiki Lizbona, czy nawet…w Chinach.

- Żył w Niemczech, prowadził kobiecy zespół w Niemczech, z którym awansował do Bundesligi. Mieszkał w Hiszpanii i pracował w akademii Realu Madryt. Zbierał doświadczenie w Portugalii, gdzie był cztery razy na stażu w Benfice. Pracował przez cztery lata w Chinach w akademii jednego z klubów, gdzie pracę załatwił mu człowiek z Realu. Praca w Ekstraklasie to było jego marzenie. Pokazał się w Warcie Gorzów Wielkopolski i nagle Znicz go zatrudnił z najniższym budżetem w II lidze. Misiura ustabilizował sytuację, a w kolejnym sezonie awansował z najmniejszym budżetem do pierwszej ligi. To pokazuje, że, ma duże umiejętności - zakończył Kołtoń.

JZ, Polsat Sport