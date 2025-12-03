UFC 323: Karta walk. Kto walczy?

Jan Błachowicz po porażce z Alexem Pereirą musiał zrobić przerwę w startach z powodów zdrowotnych. Powrócił po półtora roku, kiedy w marcu zmierzył się z Carlosem Ulbergiem. Choć walka była wyrównana, to finalnie polski zawodnik poległ. Po kilku miesiącach stoczy teraz kolejny pojedynek z rozpędzonym czterema wygranymi Bogdanem Guskovem.

Parę godzin przed Błachowiczem debiut w UFC zaliczy Iwo Baraniewski. Ten trzy miesiące temu zapewnił sobie kontrakt z amerykańską organizacją po tym, jak w zaledwie 20 sekund znokautował Mahameda Aly'ego w programie Dana White's Contender Series. Najbliższym rywalem Polaka będzie turecki zawodnik Ibo Aslan, który przegrał dwa ostatnie starcia.

Najważniejszą walką wieczoru będzie rewanżowy pojedynek Meraba Dvalishviliego z Petrem Yanem. Niespełna trzy lata temu zwyciężył Gruzin, który zdominował rywala i wygrał przez jednogłośną decyzję sędziowską. Rosjanin dostał teraz szansę na rewanż po trzech wygranych bojach z rzędu.

Ponadto na gali zobaczymy również Alexandre Pantoję, który przystąpi do kolejnej obrony pasa kategorii muszej. Tym razem zmierzy się on z robiącym furorę w UFC 24-letnim Joshuą Vanem. Dojdzie też do starcia na szczycie tej dywizji, w którym Meksykanin Brandon Moreno zawalczy z Japończykiem Tatusoro Tairą. O powrót na zwycięską ścieżkę zawalczy za to były podwójny mistrz Henry Cejudo w konfrontacji z Paytonem Talbottem.

Karta walk UFC 323:

Walka wieczoru (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

Karta główna:

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)



Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)