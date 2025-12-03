Puchar CEV siatkarek: VK UP Ołomuniec - Moya Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Pierwsze spotkanie rozegrano 25 listopada w Radomiu. Siatkarki Moya Radomki wygrały w trzech setach przed własną publicznością, choć fragmentami rywalki toczyły wyrównaną walkę z ekipą trenera Jakuba Głuszaka. Najlepszą zawodniczką (MVP) tamtego meczu została wybrana rozgrywająca Brigitta Petrenko.

W wyjazdowej konfrontacji radomianki potrzebują wygrać minimum dwa sety, by zakwalifikować się do kolejnej rundy. W przypadku zwycięstwa 3:0 lub 3:1 ekipy z Czech, o awansie zadecyduje złoty set.

Relacja live i wynik na żywo z meczu VK UP Ołomuniec – Moya Radomka Radom w środę 3 grudnia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport