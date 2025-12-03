Puchar CEV siatkarek: VK UP Ołomuniec - Moya Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

VK UP Ołomuniec zagra z Moya Radomką Radom w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu CEV. Kiedy grają siatkarki Radomki? Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo z meczu VK UP Ołomuniec – Moya Radomka Radom na Polsatsport.pl.

Pierwsze spotkanie rozegrano 25 listopada w Radomiu. Siatkarki Moya Radomki wygrały w trzech setach przed własną publicznością, choć fragmentami rywalki toczyły wyrównaną walkę z ekipą trenera Jakuba Głuszaka. Najlepszą zawodniczką (MVP) tamtego meczu została wybrana rozgrywająca Brigitta Petrenko.

 

Zobacz także: Solidna zaliczka przed rewanżem! Siatkarki Radomki wygrały w Pucharze CEV

 

W wyjazdowej konfrontacji radomianki potrzebują wygrać minimum dwa sety, by zakwalifikować się do kolejnej rundy. W przypadku zwycięstwa 3:0 lub 3:1 ekipy z Czech, o awansie zadecyduje złoty set.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu VK UP Ołomuniec – Moya Radomka Radom w środę 3 grudnia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CEV CUPEUROPEJSKIE PUCHARYPUCHAR CEV SIATKAREKRADOMKA RADOMSIATKÓWKAVK UP OLOMOUC

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 