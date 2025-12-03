Wideo z meczu Rakowa hitem internetu! UEFA nie mogła przemilczeć tego zagrania

Piękna podcinka Adriano Amorima



W tym sezonie Adriano Amorim ma mocną pozycję w Rakowie Częstochowa, co przekłada się na jego popisy na boisku. Piłkarz ten imponuje wyszkoleniem technicznym. Potwierdził to w meczu z Rapidem Wiedeń. W jednej akcji przyjął piłkę przy linii bocznej boiska i pięknym zagraniem minął zdezorientowanego Nenada Cvetkovicia.

Rywal poszedł na wślizgu, a Amorim efektownie podbił na nim piłkę podcinką, po czym zgasił piłkę do boiska i rozpoczął kolejną akcję. Nagranie tego technicznego popisu szybko trafiło do sieci. Na oficjalnym koncie Ligi Konferencji UEFA na Twitterze oznaczono je gwiazdką, podkreślając klasę Amorima.

Raków zagrał koncertowo



Zagranie Amorima nie było jedynym popisem częstochowian w starciu z Rapidem Wiedeń. Wicemistrzowie Polski zagrali wręcz koncertowo. Bohaterem meczu z Austriakami został Lamine Diaby-Fadiga, który strzelił trzy gole. Czwartego dołożył Jonatan Braut Brunes z rzutu karnego.

Raków efektownie wygrał 4:1, zdobywając kolejne trzy punkty w tabeli. Widać było, że piłkarze z Częstochowy czują się bardzo pewnie. Zdominowali rywali w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła.

Medaliki coraz bliżej fazy pucharowej



Popularne Medaliki z Częstochowy są już bardzo blisko awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA, co będzie ich największym sukcesem w dotychczasowej historii występów w europejskich pucharach. Po czterech kolejkach mają na koncie osiem punktów i wciąż nie zaznali porażki.

Zajmują szóste miejsce w tabeli. Do końca pozostały dwie kolejki. Stawka jest bardzo wysoka. Utrzymanie miejsca w TOP 8 zapewni Rakowowi grę w 1/8 finału rozgrywek. Jeżeli zajmą miejsce 9-24, to fazę pucharową rozpoczną od 1/16 finału.

Jakie mecze czekają jeszcze Raków w Europie?



Przed Rakowem Częstochowa dwa ostatnie mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. Najpierw 11 grudnia zagrają na stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu ze Zrinjskim Mostarem z Bośni i Hercegowiny. Fazę ligową zakończą 18 grudnia na Cyprze, gdy zagrają z Omonią Nikozja. Będzie to ostatni mecz częstochowian w 2025 roku. Stawka będzie bardzo wysoka i nie ma miejsca na żaden błąd. Kibice liczą na to, że Adriano Amorim i reszta dalej będą czarować.

Polsat Sport