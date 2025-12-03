Wielki turniej nie dla Polski! UEFA oficjalnie ogłosiła

- Były trzy świetne kandydatury - powiedział szef UEFA Aleksander Ceferin ogłaszając wybór Niemiec na gospodarza piłkarskich mistrzostw Europy w 2029 roku. Po raz drugi z rzędu prawa organizacji tego turnieju nie otrzymała Polska.

- Ze złamanym sercem muszę ogłosić zwycięzcę, bo były trzy fantastyczne kandydatury, do tego doszły świetne prezentacje - zaznaczył Ceferin, zanim z koperty wyciągnął kartkę z napisem "Germany".

Wyboru dokonali członkowie Komitetu Wykonawczego UEFA. Składa się on z 20 działaczy, ale w głosowaniu nie mogli wziąć udziału Niemiec Hans-Joachim Watzke i Duńczyk Jesper Moeller Christensen, których federacje kandydowały.

Poprzednio Polska starała się o organizację Euro 2025, które odbyło się w Szwajcarii. W lipcu w tej imprezie zadebiutowała reprezentacja biało-czerwonych, która historyczny awans wywalczyła dokładnie rok temu - 3 grudnia 2024.

Oprócz Niemiec i Polski zorganizowaniem kobiecego Euro 2029 zainteresowane były wspólnie Dania ze Szwecją.

BS, PAP