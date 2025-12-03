Właśnie ogłosili o Giannellim! Specjalna rola na igrzyskach, wielkie wyróżnienie

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostaną zainaugurowane 6 lutego przyszłego roku. Ceremonia ich otwarcia odbędzie się na mediolańskim stadionie San Siro z udziałem między innymi prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Impreza potrwa do 22 lutego, a miejscem jej uroczystego zamknięcia będzie Arena, czyli starożytny amfiteatr w Weronie.

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk, tradycyjnie odbywa się pochód sztafety olimpijskiej. Jednym z jej członków będzie czołowy rozgrywający świata oraz reprezentant Włoch - Simone Giannnelli. Informację o tym wyróżnieniu przekazał klub siatkarza, Sir Susa Scai Perugia.

"Nasz kapitan Simone Giannelli będzie nosił znicz olimpijski w samym sercu naszego miasta" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

Zachwycony propozycją jest również sam zainteresowany, który przyznał, że to dla niego wielki zaszczyt. Jak poinformowano, zawodnik ma przejąć znicz 9 grudnia.

- To zdecydowanie niesamowite być niosącym pochodnie. To wyjątkowe uczucie. Coś, co zdarza się niezwykle rzadko w życiu. Jestem wdzięczny za daną mi szansę. Dla nas, sportowców, duch olimpijski to najlepsze, do czego możemy dążyć. Cieszę się, że mogę to zrobić. Nigdy wcześniej tego nie robiłem i niewątpliwie będzie to ekscytujące - powiedział Giannelli.

Ogień olimpijski przez pierwsze kilka dni będzie podróżował przez Grecję i pokona trasę 2200 km. Włoscy organizatorzy przejmą pochodnię w czasie uroczystości na stołecznym Stadionie Panateńskim 4 grudnia, aby przetransportować ją na Półwysep Apeniński. Tam, dwa dni później, ogień wyruszy z historycznego Stadio dei Marmi na Foro Italico w Rzymie w liczącą 12 tys. kilometrów podróż, odwiedzając wszystkie 110 włoskich prowincji.

Niesiony przez 10 001 osób, będzie przemierzał Italię z północy na południe i ze wschodu na zachód przez 63 dni, zahaczając o tak kultowe miejsca jak Siena, Pompeje czy Wenecja. 26 stycznia sztafeta pojawi się w Cortinie d’Ampezzo, a 6 lutego dotrze do Mediolanu, gdzie na stadionie San Siro zostanie zapalony znicz podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk.

