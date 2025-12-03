Wyjątkowe pożegnanie włoskiej legendy tenisa. Trumna na korcie jego imienia
Włosi pożegnali wybitnego tenisistę Nicolę Pietrangelego. Trumnę można było zobaczyć w miejscu szczególnym – na korcie jego imienia, w kompleksie Foro Italico w Rzymie.
1 grudnia, w poniedziałek, w wieku 92 lat zmarł legendarny Nicola Pietrangeli. Tenisista w trakcie swojej kariery dwukrotnie triumfował na kortach Rolanda Garrosa, dokonując tego w 1959 i rok później. Na zawsze będzie jednak kojarzony z rozgrywkami Davis Cup. Jako zawodnik nigdy nie triumfował w tych zawodach, ale rozegrał dla swojego kraju 164 mecze, triumfując w 120 z nich, i w obu tych statystykach jest absolutnym rekordzistą. Upragnione trofeum podniósł w 1976, już jako kapitan reprezentacji Włoch.
ZOBACZ TAKŻE: Był czwartą rakietą świata. Teraz przekazał smutne wieści. "Nie jestem gotowy"
Przy trumnie tenisisty ustawione zostało trofeum za zwycięstwo w Pucharze Davisa. Dostrzec można było również herb Lazio, którego Pietrangeli był zagorzałym fanem. Legendarny zawodnik, jako nastolatek, trenował w sekcji tenisowej "Biancocelesti".
Dom pogrzebowy na korcie w Foro Italico był otwarty w godzinach 9–12. Docelowy pogrzeb zaplanowano na godzinę 15 w kościele Gran Madre di Dio w Ponte Milvio.Przejdź na Polsatsport.pl