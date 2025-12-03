Zapomniany kadrowicz wróci do reprezentacji Polski? Angielscy dziennikarze nie mają wątpliwości

Krystian Bielik rozegrał w tym sezonie zaledwie 184 minuty w barwach West Brom na zapleczu Premier League. Tamtejsi dziennikarze wyjaśniają, jak wygląda jego sytuacja. Jeden z nich wspomniał również o powrocie 27-latka do reprezentacji Polski.

Piłkarz w białej koszulce reprezentacji Polski z numerem 6 biegnie po boisku.
fot. PAP
Krystian Bielik w barwach reprezentacji Polski

Krystian Bielik zdecydował się w lecie zmienić pracodawcę i po dwóch latach przeszedł z Birmingham do West Brom. Nie ma co ukrywać, że pierwsze miesiące w nowym klubie są dla niego rozczarowujące. Zadebiutował w nim dopiero na początku października, natomiast na kolejną szansę czekał dokładnie miesiąc. Jak dotąd tylko raz wyszedł za to na boisko w podstawowym składzie. 

 

Dziennikarz Benedict Ferraby przyznał, że był zaskoczony transferem Polaka. - Myślę, że to był z pewnością interesujący ruch, szczególnie ze względu na jego cechy przywódcze i pozycję kapitana w Birmingham City, choć nie pojawiał się zbyt często na boisku od początku do końca sezonu, w którym drużyna wygrała League One. Powiedziałbym, że jego największymi atutami są przywództwo i wszechstronność - przekazał w rozmowie z WP SportoweFakty.

 

Dlaczego zatem nie gra? - Uważam, że Bielik padł ofiarą dwóch środkowych obrońców, którzy grali na stosunkowo wysokim poziomie, pomimo nierównego początku West Bromu. Chodzi o Nata Phillipsa i Chrisa Mephama. Jednak biorąc pod uwagę, że Championship to intensywna liga, a do końca sezonu pozostało niecałe 30 meczów, powinien dostać sporo minut do końca sezonu - zaznaczył.

 
Joe Chapman uważa, że Bielik ma duże szanse, by wskoczyć teraz do składu. - W sobotę w wygranym 3:2 meczu ze Swanseą wszedł na boisko po przerwie i spisał się bardzo dobrze. Myślę, że zagra w pierwszym składzie z Queens Park Rangers, ponieważ jeden z podstawowych środkowych obrońców jest zawieszony, więc będzie miał szansę zaimponować menadżerowi. Zawsze lubiłem Bielika, ale myślę, że w tym sezonie musiał poczekać na swoją kolej, ponieważ klub podpisał latem kontrakty z czterema nowymi środkowymi obrońcami i inni piłkarze byli wyżej w hierarchii - tłumaczył.
 
Były piłkarz Arsenalu rozegrał ostatni mecz w kadrze w czerwcu 2023 roku z Niemcami. Ferraby nie wyklucza, że dobre występy w lidze mogą pomóc mu wrócić do reprezentacji Polski. - Myślę, że wciąż jest szansa (...). W wieku 27 lat wyrobił sobie reputację niezwykle niezawodnego i wszechstronnego zawodnika, gdy jest w formie i zdolny do gry, co z pewnością jest atutem, który doceni wielu trenerów. Teraz brakuje mu minut, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości wróci do kadry - podsumował.
