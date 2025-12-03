Liga Mistrzyń siatkarek: Zeren SK - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Ankara Zeren SK i ŁKS Commercecon Łódź rywalizują w grupie D Ligi Mistrzyń. Obie drużyny rozpoczęły rywalizację od porażek, jednak turecka drużyna pozostawiła dużo lepsze wrażenie i była blisko sprawienia sporej sensacji.

Klub z Ankary otrzymał "dziką kartę" i debiutuje w CEV Champions League. W drużynie nie brakuje znanych siatkarek, obok reprezentantek Turcji grają m.in. Serbki Aleksandra Uzelac, Maja Aleksić czy Brankica Mihajlović, włoska rozgrywająca Ofelia Malinov, a także Anna Łazariewa występująca na pozycji atakującej.

W pierwszym spotkaniu Zeren SK był blisko sprawienia sporej sensacji w wyjazdowej konfrontacji z A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Obie ekipy rozegrały cztery zacięte sety, po których był remis 2:2. Broniąca trofeum ekipa z Italii przegrywała w tie-breaku już 11:14, obroniła jednak kolejne piłki meczowe i wygrała po emocjonującej końcówce 20:18.

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź na inaugurację przegrały na własnym terenie z niemieckim Dresdner SC 1:3. Wicemistrzynie Polski nie wykorzystały swoich szans w pierwszym (24:26) i czwartym secie (23:25) i nie zdołały wywalczyć w tym spotkaniu nawet punktu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Ankara Zeren SK – ŁKS Commercecon Łódź w środę 3 grudnia o godzinie 16.00 na Polsatsport.pl.