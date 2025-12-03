ZIO 2026. Ibrahimović weźmie udział w sztafecie

44-latek przez dużą część swojej kariery związany był z Półwyspem Apenińskim. Napastnik grał dla aż trzech włoskich klubów: Juventusu, Interu Mediolan i AC Milanu. Najbardziej kojarzony jest z ekipą "Rossonerich". Dla drużyny z czerwonej części Mediolanu rozegrał 163 spotkania. Taki staż Szweda we włoskiej lidze z pewnością wpłynął na ten wybór, o którym dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych biura prasowego igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.





Oprócz popularnego "Ibry" ogłoszeni zostali inni znakomici sportowcy, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się jak do tej pory: włoski kolarz Filippo Ganna, tenisistka Jasmine Paolini, karateka Luigi Busa, siatkarz Simone Giannelli. Ibrahimović nie jest jedynym przedstawicielem spoza Włoch, w sztafecie weźmie również udział szwajcarska piłkarka Alisha Lehmann.

Już w czwartek, 4 grudnia, sztafeta niosąca pochodnię w Grecji dojdzie do Aten, skąd ogień olimpijski zostanie przetransportowany do Rzymu, z którego 6 grudnia ruszy główna część sztafety. Całkowity dystans włoskiej części drogi wyniesie ponad 10 000 kilometrów, a osoba kończąca sztafetę wkroczy z ogniem na legendarne San Siro 6 lutego.





Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odbędą się w dniach 6–22 lutego 2026.

ST, Polsat Sport