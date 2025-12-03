Zmiana w kadrze Polski. Zawodniczka opuszcza zgrupowanie

Polki mają za sobą fazę grupową mistrzostw świata. Zwycięstwa z Chinami i Tunezją oraz porażka z mistrzyniami świata Francuzkami pozwoliły naszym reprezentantkom awansować do kolejnej rundy kobiecego mundialu. W niej grupa Biało-Czerwonych połączyła się z grupą E, w której awans wywalczyły Holandia, Austria i Argentyna i to te zespoły będą następnymi rywalami naszego zespołu.

ZOBACZ TAKŻE: Absurdalna sytuacja na MŚ. Zostały ukarane za złe odśpiewanie hymnu

Przed nadchodzącymi spotkaniami selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad zdecydował się na roszady w składzie. Na pozycji środkowej rozgrywającej Joanna Granicka zostanie zastąpiona przez Magdalenę Drażyk.

- Każdy zespół podczas mistrzostw ma możliwość wymiany pięciu zawodniczek. Asia Granicka była z nami, ponieważ liczymy, że w przyszłości może być ważną częścią tej drużyny, a do tego podoba mi się jej ofensywne nastawienie. Od początku była wyrównana rywalizacja o miejsce w składzie między nią a Magdaleną Drażyk. Teraz chcemy dać Magdzie szansę na kolejną fazę mistrzostw. Asia zdobyła w ostatnich tygodniach cenne doświadczenie, a teraz liczymy, że Magda wniesie dodatkową energię na pozycji środkowej rozgrywającej - tłumaczy wybór trener kadry.

- Oczywiście, że oglądałam każdy dotychczasowy mecz naszej reprezentacji na mistrzostwach i kibicowałam dziewczynom! Kiedy dostałam telefon, że mam przyjechać, nie potrzebowałam zbyt wiele czasu, żeby się spakować i być gotową do drogi. Jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła dołączyć do zespołu i pomóc osiągnąć jak najlepszy wynik - tak zareagowała Drażyk na powołanie do kadry w rozmowie na stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Biało-Czerwone awansowały do rundy głównej z drugiego miejsca w Grupie F z dwoma punktami na koncie (za zwycięstwo z Tunezją). Udział w kolejnym etapie turnieju Polki rozpoczną w Rotterdamie w czwartek 4 grudnia meczem z Argentyną (godz. 15.30). W sobotę (06.12, godz. 20.30) nasze reprezentantki zmierzą się z Holandią, a w poniedziałek (08.12, godz. 18.00) z Austrią.

JZ, Polsat Sport