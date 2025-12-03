Znamy kadrę reprezentacji Polski na ME

Tomasz Gębala razem z bratem Maciejem był uznawany za jeden z podstawowych filarów reprezentacyjnej defensywy. Po mistrzostwach świata 2023 ze względu na stan zdrowia zawiesił występy w kadrze (49 spotkań, 135 bramek). Wyjaśnił, że jego kolana nie wytrzymywały obciążeń związanych z grą w klubie i zespole narodowym. Teraz czuje się znacznie lepiej i zadeklarował kontynuowania występów z orzełkiem na koszulce.

- Mój powrót do reprezentacji jest czymś, o czym kilkukrotnie rozmawiałem z trenerem Gonzalezem. Stwierdziliśmy wspólnie, że jestem w stanie pomóc drużynie w nadchodzącym turnieju i dać trenerowi więcej opcji na boisku. Dlatego na razie skupiamy się na mistrzostwach Europy 2026, a co będzie dalej, zobaczymy po turnieju - wyjaśnił nominalny obrońca.

Na arenie klubowej Tomasz Gębala przez sześć lat występował w Industrii Kielce (2019-2025). Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu rozgrywający rozstał się z kieleckim klubem, a następnie zdecydował się na krótki wyjazd do Kuwejtu (Al-Kuwait) i Egiptu (Al-Ahly), zdobywając mistrzostwo krajów arabskich oraz uczestnicząc w Klubowych Mistrzostwach Świata i w afrykańskiej Lidze Mistrzów. W listopadzie Tomasz Gębala wrócił do Polski i obecnie pozostaje bez klubu, trenując indywidualnie w Trójmieście.

- Tomek to dla mnie ważny zawodnik, ponieważ może nam bardzo pomóc w obronie, ale też pozwoli osiągnąć większą równowagę między ofensywą a defensywą dzięki ograniczeniu liczby zmian w fazie przejściowej – przyznał Gonzalez. Jednocześnie dodał: – Tomek ma siłę rażenia rzutem z dystansu, ale przede wszystkim jest bardzo dobrym obrońcą, dlatego jego powrót do kadry to dla nas duży plus, który otwiera wiele możliwości.

W szerokim składzie zabraknie bramkarza Adama Morawskiego. Zawodnik Industrii Kielce 93. występ w reprezentacji (7 goli) zaliczył pod koniec października w przegranym teście z Czechami 29:30.

- Zdecydowałem, że mój czas w reprezentacji Polski dobiegł końca. Myślałem o tej decyzji od ponad roku. Jest to decyzja, której potrzebuję w tym momencie mojej kariery - wyjaśnił.

Ważą się za to losy startu w Euro 2026 jego klubowych kolegów. Prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto od dwóch lat zmaga się z urazem lewego barku. Kontuzja co jakiś czas powraca, co nakazuje wszczęcie kolejnego procesu rehabilitacji.

- Na ten moment walczę z czasem, żeby bark był w odpowiedniej formie, aby być realnym wzmocnieniem dla reprezentacji. Jeżeli z moją ręką będę mógł grać na odpowiednim poziomie i trener ten poziom zaakceptuje, to jak najbardziej chcę grać w mistrzostwach Europy - zadeklarował 108-krotny reprezentant Polski i zdobywca w jej barwach 510 bramek.

Zdecydowanie pod większym znakiem zapytania stoi gra w najbliższej mistrzowskiej imprezie Szymona Sićko. Lewy rozgrywający boryka się z urazem. kolana. Przyznał, że cały czas gra ze świadomością ryzyka i tego, że koniec kariery może przyjść bardzo szybko. W kadrze ma za sobą 62 występy i 241 goli na koncie. Po raz ostatni w biało-czerwonych barwach zagrał w ostatnim meczu grupowym Euro 2024. Wówczas w wygranym 32:28 meczu z Wyspami Owczymi zaliczył dziesięć trafień.

Nazwisko Moryty jest wśród ostatnich powołań. Sićki zabrakło na liście i szanse jego gry w najbliższym Euro naprawdę nie są za wysokie.

Wśród wybrańców Gonzaleza nie ma za to Kamila Syprzaka. Obrotowy podczas tegorocznego mundialu samowolnie opuścił drużynę. Zawodnik został zawieszony przez federację. A sprawę ostatecznie miał rozstrzygnąć Gonzalez po zasięgnięciu opinii pozostałych kadrowiczów.

Euro 2026 odbędzie się w dniach 15 stycznia-1 lutego w Danii, Norwegii i Szwecji. Biało-czerwoni zagrają w grupie F w szwedzkim Kristianstad kolejno z Węgrami, Islandią i Włochami.

Szeroki skład reprezentacji Polski mężczyzn na EHF EURO 2026:

Melwin Beckman – US Ivry Handball (FRA)

Mikołaj Czapliński – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Jan Czuwara – MKS Zagłębie Lubin S.A.

Michał Daszek – SPR Wisła Płock S.A.

Dawid Dawydzik – SPR Wisła Płock S.A.

Damian Domagała – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Maciej Gębala – HC Erlangen (GER)

Tomasz Gębala – bez klubu

Wiktor Jankowski – HC Vardar 1961 Skopje (MKD)

Piotr Jarosiewicz – KS Iskra Kielce S.A.

Marcel Jastrzębski – RK Nexe (CRO)

Piotr Jędraszczyk – KS Iskra Kielce S.A.

Sebastian Kaczor – USAM Nimes Gard (FRA)

Oliwier Kamiński – KPR GO S.A.

Leon Łazarczyk – MMTS Kwidzyn S.A.

Kacper Ligarzewski – KPR Ostrovia sp. z o.o.

Marek Marciniak – HC Vardar 1961 Skopje (MKD)

Filip Michałowicz – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A

Piotr Mielczarski – CD Bidasoa Irun (ESP)

Arkadiusz Moryto – KS Iskra Kielce S.A.

Michał Olejniczak – KS Iskra Kielce S.A.

Maciej Papina – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Paweł Paterek – KS SPR „Chrobry” S.A.

Ariel Pietrasik – Kadetten Schaffhausen (SUI)

Damian Przytuła – RK Zagrzeb (CRO)

Jakub Skrzyniarz – CD Bidasoa Irun (ESP)

Jakub Sladkowski – CB Villa de Aranda (ESP)

Michał Słupski – KS Zepter KPR Legionowo

Jakub Szyszko – SPR Wisła Płock S.A.

Wiktor Tomczak – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Miłosz Walach – HC Vardar 1961 Skopje (MKD)

Patryk Walczak – RK Zagrzeb (CRO)

Patryk Wasiak – Abanca Ademar Leon (ESP)

Andrzej Widomski – HC Eurofarm Pelister (MKD)

Mateusz Zembrzycki – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

KP, PAP