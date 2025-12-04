20-letni piłkarz usłyszał wyrok! Kara więzienia za spowodowanie wypadku

Piłka nożna

Philippe Lanquetin został skazany na rok więzienia i dwa lata w zawieszeniu. Piłkarz w 2023 roku, będąc pod wpływem narkotyków, spowodował poważny wypadek.

Ręce osoby zatrzymanej spięte kajdankami z tyłu.
fot. PAP
Philippe Lanquetin został skazany na rok więzienia i dwa lata w zawieszeniu (zdjęcie ilustracyjne)

W październiku 2023 roku w miejscowości Le Faye zawodnik, będąc pod wpływem alkoholu i marihuany, spowodował wypadek trzech samochodów na autostradzie. 18-latek nie posiadał prawa jazdy. W wyniku zdarzenia najbardziej ucierpiał kierowca uszkodzonego auta. Mężczyzna do końca życia będzie się poruszał na wózku inwalidzkim. 

 

Po ponad dwóch latach francuski sąd wydał wyrok. 20-letni obrońca został skazany na rok pozbawienia wolności i 24 miesiące w zawieszeniu. Otrzymał również zakaz prowadzenia pojazdów przez pięć lat i nakaz wypłacenia poszkodowanym odszkodowania. 

 

- Wsiadłeś za kierownicę, nie mając do tego prawa, i ruszyłeś w setki kilometrów autostradą. To ewidentnie niebezpieczne - powiedział sędzia po ogłoszeniu wyroku.

 

Lanquetin był piłkarzem holenderskiego Den Haag, do którego został wypożyczony z portugalskiego Estoril. Był, klub tuż po ogłoszeniu wyroku postanowił bowiem zawiesić jego kontrakt. 

KP, Polsat Sport
