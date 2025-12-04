Afera na PŚ w Wiśle! Zwycięstwo, a potem... dyskwalifikacja

Do bardzo nietypowej sytuacji doszło tuż po kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni w Wiśle-Malince. Początkowo zwyciężyła w nich Nika Prevc. Kilka minut później została jednak zdyskwalifikowana. Wszystko przez... za lekki sprzęt.

Nika Prevc

Słowenka, która jest siostrą Petera, Domena i Cene Prevców, uzyskała odległość 119 m, czym zapewniła sobie zwycięstwo w kwalifikacjach. Z dobrego wyniku długo się jednak nie cieszyła. Zaledwie kilka minut po zakończeniu rywalizacji komisarz zawodów poinformował, że 20-latka została zdyskwalifikowana. 

 

Powodem unieważnienia wyniku zwyciężczyni Kryształowej Kuli za zeszły sezon okazały się nieprzepisowe narty. Według nieoficjalnych informacji były one... o 100 gramów za lekkie. 

 

"Nową" zwyciężczynią" została zatem Anna Odine Stroem (116.5 m), drugie miejsce przypadło Nozomi Maruyamie (117 m) a podium uzupełniła Lisa Eder (116 m). 

 

Do czwartkowego konkursu zakwalifikowały się dwie Polki: Anna Twardosz (108,5 m) i Pola Bełtowska (107,5 m).

 

W Wiśle odbędzie się również rywalizacja panów. Na 6 i 7 grudnia zaplanowano konkursy indywidualne. 

