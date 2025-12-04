Afera na PŚ w Wiśle! Zwycięstwo, a potem... dyskwalifikacja

Słowenka, która jest siostrą Petera, Domena i Cene Prevców, uzyskała odległość 119 m, czym zapewniła sobie zwycięstwo w kwalifikacjach. Z dobrego wyniku długo się jednak nie cieszyła. Zaledwie kilka minut po zakończeniu rywalizacji komisarz zawodów poinformował, że 20-latka została zdyskwalifikowana.

Powodem unieważnienia wyniku zwyciężczyni Kryształowej Kuli za zeszły sezon okazały się nieprzepisowe narty. Według nieoficjalnych informacji były one... o 100 gramów za lekkie.

"Nową" zwyciężczynią" została zatem Anna Odine Stroem (116.5 m), drugie miejsce przypadło Nozomi Maruyamie (117 m) a podium uzupełniła Lisa Eder (116 m).

Do czwartkowego konkursu zakwalifikowały się dwie Polki: Anna Twardosz (108,5 m) i Pola Bełtowska (107,5 m).

W Wiśle odbędzie się również rywalizacja panów. Na 6 i 7 grudnia zaplanowano konkursy indywidualne.

KP, Polsat Sport