Aktualna klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy 2025. Ile medali zdobyła Polska?

Przez sześć dni o medale na Aqua Lublin walczą m.in. medaliści ubiegłorocznych igrzysk i tegorocznych mistrzostw świata, jak choćby Niemiec Lukas Maertens, który w Paryżu wygrał rywalizację na 400 m stylem dowolnym, Irlandczyk Daniel Wiffen, złoty medalista na dwa razy dłuższym dystansie, Włosi Thomas Ceccon i Nicolo Martinenghi - zawodnicy, którzy w stolicy Francji nie mieli sobie równych na 100 m stylem grzbietowym i klasycznym.

Zawody, w których startują pływaczki i pływacy z 47 krajów, w tym największe kontynentalne gwiazdy tej dyscypliny oraz 26-osobowa reprezentacja Polski, trwać będą do niedzieli.

Ile medali w Lublinie zdobyła Polska? Jak wygląda klasyfikacja medalowa tej imprezy?

BS, Polsat Sport, PAP