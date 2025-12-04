Aktualna klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy 2025. Ile medali zdobyła Polska?

Inne

Trwają mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie w Lublinie. Ile medali zdobyła Polska? Jak wygląda klasyfikacja medalowa tej imprezy?

Czterech polskich pływaków w czerwonych bluzach i z medalami na szyjach stoi na podium.
fot. PAP
Aktualna klasyfikacja medalowa ME 2025. Ile medali zdobyła Polska?

Przez sześć dni o medale na Aqua Lublin walczą m.in. medaliści ubiegłorocznych igrzysk i tegorocznych mistrzostw świata, jak choćby Niemiec Lukas Maertens, który w Paryżu wygrał rywalizację na 400 m stylem dowolnym, Irlandczyk Daniel Wiffen, złoty medalista na dwa razy dłuższym dystansie, Włosi Thomas Ceccon i Nicolo Martinenghi - zawodnicy, którzy w stolicy Francji nie mieli sobie równych na 100 m stylem grzbietowym i klasycznym.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest medal! Kolejne podium Polaków na ME

 

Zawody, w których startują pływaczki i pływacy z 47 krajów, w tym największe kontynentalne gwiazdy tej dyscypliny oraz 26-osobowa reprezentacja Polski, trwać będą do niedzieli.

 

Ile medali w Lublinie zdobyła Polska? Jak wygląda klasyfikacja medalowa tej imprezy?

 

Aktualna klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy 2025 dostępna pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPŁYWANIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Julia Szeremeta: Bardzo się cieszę, że zostałam doceniona i wyróżniona
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 