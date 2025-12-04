Aktualna klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy 2025. Ile medali zdobyła Polska?
Trwają mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie w Lublinie. Ile medali zdobyła Polska? Jak wygląda klasyfikacja medalowa tej imprezy?
Przez sześć dni o medale na Aqua Lublin walczą m.in. medaliści ubiegłorocznych igrzysk i tegorocznych mistrzostw świata, jak choćby Niemiec Lukas Maertens, który w Paryżu wygrał rywalizację na 400 m stylem dowolnym, Irlandczyk Daniel Wiffen, złoty medalista na dwa razy dłuższym dystansie, Włosi Thomas Ceccon i Nicolo Martinenghi - zawodnicy, którzy w stolicy Francji nie mieli sobie równych na 100 m stylem grzbietowym i klasycznym.
ZOBACZ TAKŻE: Jest medal! Kolejne podium Polaków na ME
Zawody, w których startują pływaczki i pływacy z 47 krajów, w tym największe kontynentalne gwiazdy tej dyscypliny oraz 26-osobowa reprezentacja Polski, trwać będą do niedzieli.
Ile medali w Lublinie zdobyła Polska? Jak wygląda klasyfikacja medalowa tej imprezy?
Aktualna klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy 2025 dostępna pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl