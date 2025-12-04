Anwil rozbity! Wielki mecz Tasomix Rosiek Stali

Za początek spotkania trzeba pochwalić gospodarzy, którzy po trafieniach Daniela Gołębiowskiego i Trentona Gibsona byli już lepsi o sześć punktów. Po późniejszej kontrze wykończonej przez Quana Jacksona ta różnica wzrastała! Swoją akcję dokładał DJ Laster, a nawet odpowiedzi AJ Slaughtera nie wystarczały do odrabiania strat. Po 10 minutach było 27:17.

W drugiej kwarcie Tasomix Rosiek Stal… grała jeszcze lepiej! Świetnie prezentował się Gołębiowski, a po trójce Gibsona prowadziła już 20 punktami. Za odrabianie strat wzięli się Slaughter i Lockett, ale to było zdecydowanie za mało. Swoje punkty zdobywał też Nikodem Czoska - przewaga wzrosła do 23 punktów! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 57:35.

Po przerwie ekipa trenera Andrzeja Urbana nadal utrzymywała sporą przewagę, w czym pomagali chociażby Michał Pluta czy Luka Sakota. Po rzucie DJ Lastera różnica wzrosła aż do 31 punktów. Anwil nadal nie był w stanie dotrzymać kroku rywalom. Ostatecznie m. in. dzięki kolejnej akcji wykończonej przez Nikodema Czoskę po 30 minutach było 85:56.

W czwartej kwarcie Kacper Borowski i Nijal Pearson starali się robić wszystko, aby drużyna trenera Grzegorza Kożana wróciła do gry. Po rzutach z dystansu Elvara Fridrikssona straty zmniejszyły się do 15 punktów. Na więcej już jednak nie było czasu. Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal zwyciężyła 104:89.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Daniel Gołębiowski z 22 punktami i 3 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Elvar Fridriksson z 13 punktami, 6 zbiórkami i 5 asystami.

ORLEN Basket Liga - 10. kolejka

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Anwil Włocławek 104:89 (27:17, 30:18, 28:21, 19:33)

Tasomix Rosiek Stal: Daniel Gołębiowski 22, Trenton Gibson 18, Daniel Laster 17, Luka Sakota 13, Michał Pluta 9, Quan Jackson 9, Mareks Mejeris 8, Nikodem Czoska 6, Ante Brzovic 2, Aleksander Sektała 0;

Anwil: Elvar Fridriksson 13, Michał Kołodziej 11, Nijal Pearson 11, Eric Lockett 10, A.J. Slaughter 10, Michał Michalak 9, Dawid Słupiński 7, Kacper Borowski 7, Isaiah Mucius 6, Bartosz Łazarski 5.

