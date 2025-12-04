"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek kontra Natalia Bukowiecka. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym. Czas na ćwierćfinały! W pierwszym starciu tej rundy tenisistka Iga Świątek zmagać się będzie z lekkoatletką Natalią Bukowiecką.

Co ciekawe, to powtórka z ubiegłorocznej edycji plebiscytu. Wybierz swoją faworytkę i weź udział w specjalnej ankiecie! W 1/8 finału Świątek pokonała Katarzynę Niewiadomą-Phinney, a Bukowiecka okazała się lepsza od Julii Szeremety.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Iga Świątek kontra Natalia Bukowiecka - kto powinien awansować do kolejnej fazy?

Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.

Natalia Bukowiecka - od 2022 roku najlepsza polska sprinterka kończyła sezon z indywidualnym medalem wielkiej imprezy: była wicemistrzynią (2022) i mistrzynią Europy (2024), wicemistrzynią świata (2023), brązową medalistką olimpijską (2024). W tym roku ta seria została przerwana, choć przecież dzięki fantastycznej postawie Natalii Polska mogła świętować drużynowe wicemistrzostwo Europy. W hali podopieczna trenera Marka Rożeja też pewnie świętowałaby medal w Apeldoorn, gdyby nie kontuzja, która ostatecznie przerwała starty pod dachem. A latem też długo był niepokój, co do formy Bukowieckiej w MŚ w Tokio. Ta przyszła jednak w odpowiednim czasie - Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w galaktycznym finale na 400 m, że świetnym czasem (49,27s). W sztafecie mieszanej do podium zabrakło 0,02 s.

Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.

fot. Interia Sport Drabinka plebiscytu As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025

