BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
BBTS Bielsko-Biała kontra KPS Siedlce to spotkanie 13. kolejki PLS 1. Ligi. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.
Siatkarze Adriana Hunka, który niedawno zastąpił na stanowisku Sergieja Kapelusa, zajmują w ligowej tabeli szóste miejsce. W jego debiutanckim spotkaniu BBTS gładko uległ Mickiewiczowi Kluczbork 0:3.
Zawodnicy z Siedlec również nie cieszyli się ze zwycięstwa, choć zanotowali zdecydowanie lepszy występ. Dopiero po tie-breaku ulegli Sparcie Grodzisk Mazowiecki. Dzięki temu uciekli spod topora - zajmują 13., niezagrożoną spadkiem, pozycję w PLS 1. Lidze.
Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:55.Przejdź na Polsatsport.pl