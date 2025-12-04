BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

BBTS Bielsko-Biała kontra KPS Siedlce to spotkanie 13. kolejki PLS 1. Ligi. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

Siatkarze Adriana Hunka, który niedawno zastąpił na stanowisku Sergieja Kapelusa, zajmują w ligowej tabeli szóste miejsce. W jego debiutanckim spotkaniu BBTS gładko uległ Mickiewiczowi Kluczbork 0:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legenda siatkówki wróciła do gry po... 963 dniach. Oto, co powiedziała!

 

Zawodnicy z Siedlec również nie cieszyli się ze zwycięstwa, choć zanotowali zdecydowanie lepszy występ. Dopiero po tie-breaku ulegli Sparcie Grodzisk Mazowiecki. Dzięki temu uciekli spod topora - zajmują 13., niezagrożoną spadkiem, pozycję w PLS 1. Lidze.

 

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:55.

KP, Polsat Sport
PLS 1 LIGASIATKÓWKA
