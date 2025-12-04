Siatkarki BKS przypieczętowały awans w Pucharze CEV!

Siatkarki BKS bardzo pewnie ograły rywalki w wyjazdowym starciu, w tej sytuacji mecz na własnym terenie miał być właściwie dopełnieniem formalności. W pierwszym secie przyjezdne próbowały nawiązać walkę (4:5), ale bielszczanki szybko przejęły inicjatywę, a w środkowej części seta miały już wyraźną przewagę (16:11). Ambitne siatkarki z Chorwacji walczyły do końca, zmniejszyły różnicę do trzech oczek (23:20), ale gospodynie wygrały 25:21; w ostatniej akcji rywalki zaserwowały w siatkę.

Przebieg drugiej partii był zaskakujący. Siatkarki Dinamo rozpoczęły ją od serii wygranych akcji (0:4), przez pewien czas miały przewagę, ale gospodynie wyrównały (9:9). Później przyjezdne wykorzystały dekoncentrację w ekipie BKS, wygrały sześć kolejnych akcji od stanu 14:14 do 14:20 i w końcówce nie dały sobie odebrać przewagi. Wynik na 22:25 ustaliła skutecznym atakiem Emily Banitt.

Podrażnione bielszczanki udanie rozpoczęły trzeciego seta (8:4), a w kolejnych akcjach utrzymywały wyraźną przewagę. W środkowej części seta prowadziły 16:11, nie uniknęły jednak chwili dekoncentracji i rywalki złapały kontakt (16:15). Końcówka przyniosła dominację ekipy z Bielska-Białej, która nie pozwoliła już ekipie z Chorwacji dojść do głosu. Wiktoria Szewczyk asem serwisowym nie tylko zapewniła wygraną w tej partii (25:16), ale też przypieczętowała awans siatkarek BKS do kolejnej rundy.

W tej sytuacji czwarta odsłona nie miała już znaczenia dla losów rywalizacji. Po wyrównanym początku (7:7), toczyła się ona przy przewadze drużyny z Bielska-Białej (16:12, 21:16). Spotkanie zakończyła atakiem blok-aut Ljubica Kecman (25:18).

Najwięcej punktów: Martyna Podlaska (22), Nikola Abramajtys (13), Ljubica Kecman (12), Aleksandra Gryka (11) – BKS; Anija Jurdza (15), Klara Vasilj (13), Bojana Ambulija (12), Laura Kesar (11) – Dinamo. MVP: Martyna Podlaska.

BKS w 1/8 finału zagra w styczniu z OTP Banka Branik Maribor. Drużyna ze Słowenii wyeliminowała AP PAOK Saloniki, dwukrotnie wygrywając 3:0.

BKS Bostik Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:18)

BKS: Reka Bozoki-Szedmak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Ljubica Kecman, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Zuzanna Suska (libero) oraz Martyna Podlaska, Klaudia Nowakowska, Agata Michalewicz, Martyna Borowczak. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Dinamo: Emily Banitt, Klara Vasilj, Bojana Ambulija, Anija Jurdza, Laura Kesar, Lorena Sesar – Carla Stosić (libero) oraz Tea Pavacic, Nika Marusić, Lana Sesar. Trener: Igor Simuncić.

Pierwszy mecz - 3:0. Awans: BKS.