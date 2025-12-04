Cedevita Olimpija - Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wrocławianie, którzy przed przerwą na mecze reprezentacji w eliminacjach MŚ pokonali sensacyjnie lidera grupy - turecki Bahcesehir Stambuł 99:91, mają bilans 4-4 i zajmują szóstą pozycję w tabeli gr. A.

Olimpija (6-2) jest pierwsza, ale identyczny dorobek mają Bahcesehir i Hapoel Jerozolima.

W poprzedniej kolejce Cedevita, prowadzona przez trenera Zvezdana Mitrovica, pokonała Veolię Towers Hamburg 93:73, mając najskuteczniejszego gracza w DJ Stewarcie - 17 pkt, 4 zbiórki, 4 asysty.

Pozostałe męskie zespoły występujące w rozgrywkach europejskich mają nadal przerwę związaną z eliminacjami MŚ.

Transmisja meczu Cedevita Olimpija - Śląsk Wrocław w Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.25.

BS, PAP