Cedevita Olimpija - Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Śląsk Wrocław jako jedyny z polskich zespołów rozegra w tym tygodniu spotkanie na europejskich parkietach - w czwartek w 9. kolejce, czyli na zakończenie pierwszej rundy, Pucharu Europy koszykarzy zmierzy się w Lublanie z współliderem grupy A Cedevitą Olimpiją (godz. 18.30). Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.
Wrocławianie, którzy przed przerwą na mecze reprezentacji w eliminacjach MŚ pokonali sensacyjnie lidera grupy - turecki Bahcesehir Stambuł 99:91, mają bilans 4-4 i zajmują szóstą pozycję w tabeli gr. A.
Olimpija (6-2) jest pierwsza, ale identyczny dorobek mają Bahcesehir i Hapoel Jerozolima.
W poprzedniej kolejce Cedevita, prowadzona przez trenera Zvezdana Mitrovica, pokonała Veolię Towers Hamburg 93:73, mając najskuteczniejszego gracza w DJ Stewarcie - 17 pkt, 4 zbiórki, 4 asysty.
Pozostałe męskie zespoły występujące w rozgrywkach europejskich mają nadal przerwę związaną z eliminacjami MŚ.
Transmisja meczu Cedevita Olimpija - Śląsk Wrocław w Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.25.Przejdź na Polsatsport.pl