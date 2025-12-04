Co za historia. 34-letni leśnik został profesjonalnym sportowcem

Mogłoby się wydawać, że takie historie zdarzają się tylko w filmach. Estończyk Taavi Kannimae, 34-letni leśnik z wykształcenia i zawodu, został... profesjonalnym sportowcem!

Kolarz Taavi Kannimae podczas jazdy na rowerze czasowym.
Fot. PAP
Taavi Kannimae podpisał pierwszy zawodowy kontrakt kolarski

Kannimae, który od wielu lat łączył pracę w lesie z półamatorskimi startami w kolarstwie - zarówno szosowym, jak i górskim oraz gravelowym, w 2024 roku zaszokował wszystkich, sięgając po brązowy medal mistrzostw Estonii w jeździe indywidualnej na czas, ustępując jedynie zawodowcom: Normanowi Vahtrze (China Anta–Mentech Cycling Team) i Reinowi Taaramae (Kinan Racing Team).

 

Doskonałe wyniki, uzyskiwane przez niego na krajowym podwórku, sprawiły, że zakwalifikował się on na mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym, na których zajął 23. miejsce w jeździe indywidualnej na czas, a także na mistrzostwa świata, na których w tej samej konkurencji był 45.

 

Teraz Taavi Kannimae otrzymał wyjątkową nagrodę i w wieku 34-lat został... profesjonalnym sportowcem, podpisując pierwszy zawodowy kontrakt z ekipą Quick Pro Team. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2026 roku.

 

- Kiedy dostałem tę propozycję, nie zastanawiałem się ani chwili. Dla mnie to był ostatni moment, by spróbować sił wśród zawodowców. Jestem podekscytowany i nie mogę się już doczekać tego, co przyniesie najbliższy sezon. Rozpocząłem już nawet współpracę z czołowym estońskim trenerem, z którym ćwiczy wielu członków Quick Pro - powiedział Kannimae w rozmowie z dziennikiem "Postimees".

 

Co ciekawe, Estończyk zdradził, że mimo profesjonalnej umowy z grupą kolarską nadal będzie chciał - jeśli tylko będzie to możliwe - łączyć sport z pracą w lesie.

