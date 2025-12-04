Gol Polaka nie pomógł! Wyniki czwartkowych meczów Coppa Italia
Adrian Benedyczak zdobył bramkę w meczu 1/8 finału Pucharu Włoch, jednak jego Parma przegrała 1:2 z Bologną i odpadła z rozgrywek. W składzie gospodarzy zabrakło Łukasza Skorupskiego, który wciąż zmaga się z kontuzją uda. Kibiców czeka jeszcze jedno czwartkowe spotkanie Coppa Italia - Lazio zmierzy się z Milanem.
Adrian Benedyczak, zawodnik Parmy, strzelił gola w meczu 1/8 finału Pucharu Włoch z Bologną. Polak trafił do siatki w 13. minucie, trafiając na 1:0 dla drużyny z regionu Emilia-Romania.
Ostatecznie trafienie Polaka nie wystarczyło Parmie do wywalczenia awansu. Zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano odrobił straty po golach Jonathana Rowe i Santiago Castro, co dało piłkarzom z północnych Włoch miejsce w kolejnej rundzie Coppa Italia. Benedyczak opuścił boisko w 66. minucie, a zastąpił go były gracz m.in. Milanu i Fiorentiny - Patrick Cutrone.
W tym spotkaniu w bramce zespołu "I Rossoblu" zabrakło Łukasza Skorupskiego. Polak od miesiąca leczy uraz uda, przez co nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych.
W następnej rundzie Bologna zagra ze zwycięzcą drugiego czwartkowego meczu Pucharu Włoch, w którym Lazio podejmie AC Milan.
Bramki: Jonathan Rowe 38, Santiago Castro 89 - Adrian Benedyczak 13.
Bologna: Federico Ravaglia - Emil Holm, Jhon Lucumi, Torbjorn Lysaker Heggem, Charalampos Lykogiannis - Ibrahim Sulemana (70. Tommaso Pobega), Lewis Ferguson - Federico Bernardeschi (80. Ciro Immobile), Giovanni Fabbian (80. Jens Odgaard), Jonathan Rowe (70. Benjamin Dominguez) - Thijs Dallinga (70. Santiago Castro).
Parma: Vicente Guaita - Enrico Del Prato, Mariano Troilo, Nicolas Trabucchi (55. Nahuel Estevez) - Sascha Britschgi, Christian Ordonez (86. Hernani), Mandela Keita, Benjamin Cremaschi (86. Milan Djuric), Mathias Lovik - Adrian Benedyczak (66. Patrick Cutrone), Jacob Ondrejka (46. Gaetano Oristanio).
Żółte kartki: Tommaso Pobega - Benjamin Cremaschi, Hernani.
Sędziował: Paride Tremolada (Włochy).
