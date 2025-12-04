Gol Polaka nie pomógł! Wyniki czwartkowych meczów Coppa Italia

Adrian Benedyczak, zawodnik Parmy, strzelił gola w meczu 1/8 finału Pucharu Włoch z Bologną. Polak trafił do siatki w 13. minucie, trafiając na 1:0 dla drużyny z regionu Emilia-Romania.

Ostatecznie trafienie Polaka nie wystarczyło Parmie do wywalczenia awansu. Zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano odrobił straty po golach Jonathana Rowe i Santiago Castro, co dało piłkarzom z północnych Włoch miejsce w kolejnej rundzie Coppa Italia. Benedyczak opuścił boisko w 66. minucie, a zastąpił go były gracz m.in. Milanu i Fiorentiny - Patrick Cutrone.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna sensacja w Pucharze Polski! Drugoligowiec wyeliminował klub z Ekstraklasy

W tym spotkaniu w bramce zespołu "I Rossoblu" zabrakło Łukasza Skorupskiego. Polak od miesiąca leczy uraz uda, przez co nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych.

W następnej rundzie Bologna zagra ze zwycięzcą drugiego czwartkowego meczu Pucharu Włoch, w którym Lazio podejmie AC Milan.

Transmisja spotkań Pucharu Włoch na sportowych antenach Polsatu. Pełną rozpiskę transmisji spotkań zaplanowanych na czwartek znajdziecie TUTAJ.

Bologna - Parma 2:1 (1:1)

Bramki: Jonathan Rowe 38, Santiago Castro 89 - Adrian Benedyczak 13.

Bologna: Federico Ravaglia - Emil Holm, Jhon Lucumi, Torbjorn Lysaker Heggem, Charalampos Lykogiannis - Ibrahim Sulemana (70. Tommaso Pobega), Lewis Ferguson - Federico Bernardeschi (80. Ciro Immobile), Giovanni Fabbian (80. Jens Odgaard), Jonathan Rowe (70. Benjamin Dominguez) - Thijs Dallinga (70. Santiago Castro).

Parma: Vicente Guaita - Enrico Del Prato, Mariano Troilo, Nicolas Trabucchi (55. Nahuel Estevez) - Sascha Britschgi, Christian Ordonez (86. Hernani), Mandela Keita, Benjamin Cremaschi (86. Milan Djuric), Mathias Lovik - Adrian Benedyczak (66. Patrick Cutrone), Jacob Ondrejka (46. Gaetano Oristanio).

Żółte kartki: Tommaso Pobega - Benjamin Cremaschi, Hernani.



Sędziował: Paride Tremolada (Włochy).

21:00 - Lazio - AC Milan