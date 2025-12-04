Imponujący hart ducha Polki. Było niepowodzenie, a teraz podbiła świat!

Klaudia Zwolińska w październiku, w stolicy Australii Zachodniej – Perth dokonała rzeczy historycznej dla polskiego kajakarstwa slalomowego i całego sportu. Wywalczyła trzy medale MŚ: dwa złote – w C1 o K1 i brązowy w crossie. W wyborach najlepszego sportowca roku w Siłach Zbrojnych RP wyprzedziła kaprala Aleksandrę Mirosław, czyli królową wspinaczki na czas i starszego szeregowego specjalistę Julię Szeremetę, wicemistrzynię świata.





Klaudia Zwolińska musiała poczekać na etat w wojsku

Historia Klaudii Zwolińskiej to kolejny żywy dowód na to, że nie warto załamywać się żadnym niepowodzeniem, tylko z podniesioną głową trzeba przeć do przodu i robić swoje.

- Przy pierwszym podejściu w ramach Akcji Rekrutacja Klaudia nie przebiła się do nas. Było tylko 20 miejsc, brakowało jej punktów. Całe szczęście, koordynatorka dostrzegła jej talent i udało się wywalczyć etat dla Klaudii. To pomogło jej rozwinąć karierę. Środki, które od nas dostała, zainwestowała w poprawę warunków treningu i nie musieliśmy długo czekać na treningi – wspomina płk. Denkewicz.

- Pragnę serdecznie podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej, Centralnemu Wojskowemu Zespołowi Sportowemu, bo to właśnie CWZS uwierzył w moje sportowe marzenia, kiedy inni w nie jeszcze powątpiewali – powiedziała Zwolińska, której nie było w Spale, na Gali & Konferencji Sportu Wyczynowego w Wojsku Polskim 2025, gdyż przebywa już na zgrupowaniu przed nowym sezonem, w którym czekają ją kwalifikacje olimpijskie.

- Klaudia to wzorowy żołnierz i wybitny sportowiec. Imponuje też wrażliwości i pracą z dziećmi w szkołach, podczas projektu „Na Fali” – chwali podopieczną płk. Denkewicz.

MON-owi i CWZS-owi podziękowała za wsparcie także Mirosław, która we wrześniu została mistrzynią i rekordzistką świata we wspinaczce na czas.

- Dla mnie bycie żołnierzem Wojska Polskiego to ogromna duma, zaszczyt i satysfakcja – podkreśla Aleksandra.

Pułkownik Denkewicz: Sportowcy CWZS-u dowiedli swej przydatności bojowej

Rola żołnierza sportowców zrzeszonych w CWZS-ie często jest traktowana z przymrużeniem oka, ale tylko przez tych, którzy nie znają tematu.

- Każdy z naszych sportowców udowodnił swą przydatność bojową. Podczas szkolenia wykonał strzelanie i brał udział w pętli taktycznej. Instruktorzy z górnej półki, jakich nam zapewniło Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu chwalili zaangażowanie członków CWZS-u. To wybija oręż z rąk tym, którzy mówią: „Co to za żołnierz sportowiec” – podkreślał szef CWZS-u.

Można jeszcze bardziej pomóc sportowi w armii. Potrzebna jest baza

Jako kraj, który najwięcej we wspólnocie wydaje na obronność chcemy i możemy zrobić więcej także w temacie sportowców wyczynowych w armii. To my jesteśmy wschodnią flanką NATO i to my mamy wojnę za ścianą, ale to Niemcy mają w Bundeswehrze ponad trzykrotnie więcej sportowców zawodowych (241 w Polsce vs 744 w Niemczech). Nasi Zachodni sąsiedzi, z myślą o atletach szkolonych w Bundeswehrze, już od 1957 r. mają wielofunkcyjne centrum szkoleniowe w Warendorf, na które my spoglądamy z zazdrością w trzeciej dekadzie XXI wieku.

- Budowa toru do pięcioboju nowoczesnego kosztuje 350 tys. zł. My dużo więcej wydajemy na organizację zawodów. Także na rynku zewnętrznym płacimy za wynajem strzelnicy, bo własnej nie mamy. Mamy za to boisko do hokeja na trawie, tyle że nie mamy drużyny w tym sporcie. Chcemy robić kolejne postępy, ale bez poprawy infrastruktury będzie o wiele trudniej – akcentuje zastępca szefa CWZS ppłk. Jan Litwiniuk.

CWZS ma już nawet miejsce pod budowę prostej, ale funkcjonalnej bazy, która znacząco ułatwiłaby rozwój sportowców-żołnierzy i zredukowała koszty organizacji zawodów w ramach CISM (International Military Sports Council – Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego). CWZS dysponuje ponad pięciohektarową działką przy ul. Promienistej w Poznaniu, gdzie można zbudować bazę. – Jej koszt to 120-150 mln zł – szacuje Litwiniuk.

Władze CWZS zaapelowały w Spale do władz współpracujących z armią związków sportowych, by te poparły starania o dotacje ministerialne na stworzenie takiej infrastruktury, jaką od prawie 70 lat mają Niemcy. Apel to spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

- My wprawdzie nie skorzystamy na tej bazie, chyba że państwo dokopiecie się do wody, ale jest to jak najbardziej słuszna inicjatywa – przytaknął prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc.

Najlepsi sportowcy Sportu Wyczynowego w Silach Zbrojnych RP 2025

1. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo slalomowe)

2. Aleksandra Mirosław (wspinaczka na czas)

3. Julia Szeremeta (boks)

4. Agata Kaczmarska (boks)

5. Aleksandra Lisowska (lekkoatletyka – maraton)

6. Aneta Rygielska (boks)

7. Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo)

8. Natalia Bukowiecka (lekkoatletyka – bieg na 400 m)

9. Mateusz Masternak (boks)

10. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)