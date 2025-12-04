Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach Świata? Daty, godziny meczów

Robert MurawskiSiatkówka

Klubowe Mistrzostwa Świata będą ostatnim akcentem w międzynarodowej rywalizacji siatkarskiej w 2025 roku. W turnieju zagra jeden klub z Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie. Kiedy grają Jurajscy Rycerze? Z kim zmierzą się w KMŚ 2025? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów Aluron CMC Warty Zawiercie w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Czterech siatkarzy w zielonych strojach drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie rozmawia na boisku, z kibicami na trybunach w tle.
fot. Cyfrasport
Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata siatkarzy w Brazylii. Kiedy mecze? Kiedy grają Jurajscy Rycerze? Daty i godziny spotkań. Terminarz.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W turnieju zagra osiem drużyn, które w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

 

Aluron CMC Warta Zawiercie będzie pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który wystąpi w tym turnieju. W ostatnich latach przedstawiciele PlusLigi rezygnowali z dalekich wypraw z powodu napiętego terminarza. Jurajscy Rycerze, którzy uzyskali kwalifikację jako uczestnicy finału Ligi Mistrzów 2025, zdecydowali się wziąć udział w KMŚ.

 

Zawiercianie zagrają w grupie A. Będą w niej rywalizowali z dwiema drużynami z Brazylii - Volei Renata i Praia Clube oraz Al-Rayyan Sports Club z Kataru. W grupie B zagrają Brazylijska Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon z Japonii, włoska Sir Sicoma Monini Perugia oraz Swehly Sports Club z Libii.

 

Transmisje meczów Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Mecze Aluron CMC Warty Zawiercie w KMŚ 2025:

2025-12-17: Volei Renata – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 0.30)

