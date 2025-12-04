Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach Świata? Daty, godziny meczów
Klubowe Mistrzostwa Świata będą ostatnim akcentem w międzynarodowej rywalizacji siatkarskiej w 2025 roku. W turnieju zagra jeden klub z Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie. Kiedy grają Jurajscy Rycerze? Z kim zmierzą się w KMŚ 2025? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów Aluron CMC Warty Zawiercie w Klubowych Mistrzostwach Świata.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W turnieju zagra osiem drużyn, które w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Aluron CMC Warta Zawiercie będzie pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który wystąpi w tym turnieju. W ostatnich latach przedstawiciele PlusLigi rezygnowali z dalekich wypraw z powodu napiętego terminarza. Jurajscy Rycerze, którzy uzyskali kwalifikację jako uczestnicy finału Ligi Mistrzów 2025, zdecydowali się wziąć udział w KMŚ.
Zawiercianie zagrają w grupie A. Będą w niej rywalizowali z dwiema drużynami z Brazylii - Volei Renata i Praia Clube oraz Al-Rayyan Sports Club z Kataru. W grupie B zagrają Brazylijska Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon z Japonii, włoska Sir Sicoma Monini Perugia oraz Swehly Sports Club z Libii.
Transmisje meczów Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Mecze Aluron CMC Warty Zawiercie w KMŚ 2025:
2025-12-17: Volei Renata – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 0.30)