Kolejna sensacja w Pucharze Polski! Drugoligowiec wyeliminował klub z Ekstraklasy

Chojniczanka Chojnice gra dalej w STS Pucharze Polski. W czwartek drugoligowiec niespodziewanie wyeliminował ekstraklasową Koronę Kielce, pokonując faworyta po serii rzutów karnych i awansując tym samym do ćwierćfinału krajowego pucharu.

Piłkarze w czerwonych strojach świętują razem po zdobyciu bramki, na zielonej murawie boiska piłkarskiego.
fot. PAP
Piłkarze świętują zdobycie bramki na boisku

W środę doszło do innej niespodzianki na etapie 1/8 finału PP. Trzecioligowa Avia Świdnik ograła Polonię Bytom z Betclic 1 Ligi.

 

Więcej informacji wkrótce.

BS, PAP, Polsat Sport
