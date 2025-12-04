Kolejna sensacja w Pucharze Polski! Drugoligowiec wyeliminował klub z Ekstraklasy
Chojniczanka Chojnice gra dalej w STS Pucharze Polski. W czwartek drugoligowiec niespodziewanie wyeliminował ekstraklasową Koronę Kielce, pokonując faworyta po serii rzutów karnych i awansując tym samym do ćwierćfinału krajowego pucharu.
Piłkarze świętują zdobycie bramki na boisku
W środę doszło do innej niespodzianki na etapie 1/8 finału PP. Trzecioligowa Avia Świdnik ograła Polonię Bytom z Betclic 1 Ligi.
Więcej informacji wkrótce.
