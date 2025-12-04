Kto zagra w Lidze Mistrzów siatkarzy? 20 drużyn w walce o trofeum

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartuje dwadzieścia drużyn. Piętnaście ekip zakwalifikowało się bezpośrednio, trzy otrzymały dzikie karty, a dwie przebrnęły przez kwalifikacje.

Drużyny podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

W Lidze Mistrzów zagrają cztery drużyny z Polski, po trzy z Turcji i Włoch, po dwie z Belgii, Francji i Niemiec. Po jednym przedstawicielu będą miały Czechy, Hiszpania, Portugalia oraz Słowenia.

Trofeum wywalczonego przed rokiem broni Sir Sicoma Monini Perugia. W finale rozegranym w Łodzi włoski klub pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:2.

