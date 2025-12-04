Który polski siatkarz byłby najlepszym Świętym Mikołajem? Nikola Grbić wskazał kandydata
Grudzień to czas prezentów, a wielu kibiców siatkówki z pewnością ucieszyłoby się, gdyby upominek wręczyła im któraś z gwiazd tej pięknej dyscypliny sportu. Który siatkarz reprezentacji Polski byłby najlepszym Świętym Mikołajem? Swojego kandydata wskazał Nikola Grbić.
Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić został zapytany o to, który z jego podopiecznych byłby najlepszym Świętym Mikołajem i kto najbardziej lubi rozdawać prezenty. Nie wahał się długo i wskazał najlepszego kandydata, którym jego zdaniem jest Tomasz Fornal.
– On cały czas żartuje, a myślę, że to jest dobry podarek dla każdego – uzasadnił swój wybór selekcjoner reprezentacji Polski.
