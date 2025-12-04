Który polski siatkarz byłby najlepszym Świętym Mikołajem? Nikola Grbić wskazał kandydata

Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić został zapytany o to, który z jego podopiecznych byłby najlepszym Świętym Mikołajem i kto najbardziej lubi rozdawać prezenty. Nie wahał się długo i wskazał najlepszego kandydata, którym jego zdaniem jest Tomasz Fornal.

Zobacz także: Jak Tomasz Fornal stał się jednym z filarów reprezentacji? Jego droga robi wrażenie

– On cały czas żartuje, a myślę, że to jest dobry podarek dla każdego – uzasadnił swój wybór selekcjoner reprezentacji Polski.

RM, Polsat Sport