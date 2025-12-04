Który polski siatkarz byłby najlepszym Świętym Mikołajem? Nikola Grbić wskazał kandydata

Siatkówka

Grudzień to czas prezentów, a wielu kibiców siatkówki z pewnością ucieszyłoby się, gdyby upominek wręczyła im któraś z gwiazd tej pięknej dyscypliny sportu. Który siatkarz reprezentacji Polski byłby najlepszym Świętym Mikołajem? Swojego kandydata wskazał Nikola Grbić.

Siatkarze reprezentacji Polski w strojach biało-czerwonych, otoczeni przez trenera, dyskutują podczas meczu.
fot. Cyfrasport
Który siatkarz reprezentacji Polski byłby najlepszym Świętym Mikołajem?

Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić został zapytany o to, który z jego podopiecznych byłby najlepszym Świętym Mikołajem i kto najbardziej lubi rozdawać prezenty. Nie wahał się długo i wskazał najlepszego kandydata, którym jego zdaniem jest Tomasz Fornal.

 

Zobacz także: Jak Tomasz Fornal stał się jednym z filarów reprezentacji? Jego droga robi wrażenie

 

– On cały czas żartuje, a myślę, że to jest dobry podarek dla każdego – uzasadnił swój wybór selekcjoner reprezentacji Polski.

 

 

 

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
NIKOLA GRBICREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKATOMASZ FORNAL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: InPost ChKS Chełm - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 