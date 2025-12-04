Liga Mistrzów: HBC Nantes - Industria Kielce. Relacja live i wynik na żywo

Kielczanie po ostatnim zwycięstwie nad Dinamo Bukareszt (34:32) są już niemal pewni awansu do fazy pucharowej, podobnie jak i ich najbliższy rywal. Francuska ekipa z ośmioma punktami jest piąta w tabeli grupy A, wyprzedzając Industrię o jeden. Wicemistrzowie Polski, zajmujący ostatnią bezpieczną lokatę, mają już pięć punktów przewagi nad Dinamem i Kolstad Handball.

- Nie musimy w końcu patrzeć na to, co robią nasi przeciwnicy, którzy są w tabeli niżej. Mamy nad nimi bezpieczną przewagę punktową, możemy tylko patrzeć przed siebie. Przed nami jest drużyna Nantes, mająca tylko punkt więcej. Wiemy co się stanie, jeżeli tam wygramy. Wtedy nasze nastroje przed świętami Bożego Narodzenia będą na pewno lepsze – powiedział asystent Tałanta Dujszebajewa.

Faworytem najbliższej konfrontacji są jednak gospodarze. Drużyna z Nantes w pierwszej rundzie bardzo pewnie pokonała w Hali Legionów zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego 35:27.

- Wygrać tam na pewno nie będzie łatwo. Już nie jedna mocna drużyna tam poległa. Mają bardzo duży ciąg na bramkę i rzucić w meczu ponad 35, czy nawet 37 bramek, to dla nich żaden problem. Dlatego przede wszystkim musimy ograniczyć nasze błędy własne w ataku. Nie możemy im prezentować darmowych piłek, które zamienią na bramki, tak jak to miało miejsce u nas w pierwszym meczu w Kielcach – podkreślił Lijewski.

Były reprezentant kraju dodał, że jednym z kluczy do sukcesu będzie też postawa w defensywie.

- W obronie wszyscy zawodnicy muszą być blisko siebie, pomagać sobie i się wspierać. Zamykać błyskawicznie przestrzeń wokół kolegi z drużyny, kiedy będzie mijany. Musi też funkcjonować współpraca z bramkarzem i skrzydłami. Zawodnicy drużyny z Nantes są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. Ich dużym atutem są rzuty z drugiej linii. To są gracze światowej klasy i praktycznie na każdego musimy uważać – komplementował najbliższego przeciwnika Lijewski.

Zaznaczył, że trudno będzie zaskoczyć rywala, z którym w ostatnich latach wielokrotnie rywalizowali. Jego zdaniem zadecyduje dyspozycja dnia.

- Obie drużyny znają się bardzo dobrze. Tutaj nikt nic nowego nie odkryje. Musimy przede wszystkim patrzeć na siebie i szukać atutów właśnie ze swojej strony. Ale musimy też być przygotowani na to, co robi przeciwnik. Przygotowanie taktycznie to jedno, a jednak parkiet zawsze zweryfikuje twoje założenia – mówił drugi trener drużyny z Kielc.

We Francji kielczanie zagrają bez kontuzjowanych Michała Olejniczka i Benoita Kunkouda. Lijewski jest jednak zdania, że zespół wcale nie stoi na straconej pozycji.

- Mamy jasno postawiony cel, żeby ten mecz wygrać. Wszystko jest w naszych rękach. Jesteśmy pozytywnie nastawieni przed tym spotkaniem. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że wygrywając możemy przeskoczyć rywala w tabeli, a przegrywając nie tracimy praktycznie nic. Czeka nas bardzo trudna przeprawa, ale przy bardzo dobrej postawie, jesteśmy w stanie wywieźć z Francji dwa punkty – zaznaczył były znakomity piłkarz ręczny.

Czwartkowe spotkanie HBC Nantes z Industrią Kielce rozpocznie się we Francji o godz. 20.45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP