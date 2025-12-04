LM piłkarzy ręcznych: Orlen Wisła Płock - GOG. Relacja live i wynik na żywo

W czwartek Orlen Wisła rozegra ostatni mecz Ligi Mistrzów w tym roku. Przeciwnikiem płocczan będzie wicemistrz Danii – GOG. - Podchodzimy do tego spotkania tak, jak do finału. To dla nas niezwykle ważny mecz, w którym każdy detal może zadecydować o wyniku – powiedział trener „nafciarzy” Xavi Sabate.

ZOBACZ TAKŻE: Emocje do samego końca! Orlen Wisła Płock ponownie lepsza od PSG

Orlen Wisła rozgrywa swój najlepszy sezon w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po 9. kolejkach płocczanie zajmują 3. miejsce w tabeli grupy B. Na swoim koncie mają sześć zwycięstw i trzy porażki. Wygrali: dwukrotnie z PSG, na wyjeździe z Pickiem Szeged i GOG oraz z HC Zagrzeb i Eurofarm Pelister.

Drużyna Xavi Sabate przegrała dwukrotnie z Barceloną i z SC Magdeburg na wyjeździe. O ile obie porażki z Barceloną były dotkliwe, o tyle z Magdeburgiem płocki zespół przegrał tylko jedną bramką 26:27.

Bardzo ważne zwycięstwo Orlen Wisła odniosła w pierwszym spotkaniu z GOG. Na wyjeździe, w historii pojedynków obydwu drużyn, płocczanie wygrali dopiero pierwszy raz. W 8. kolejce pokonali rywali 30:28.

Czwartkowy mecz będzie ostatnim w tym roku. Orlen Wisła wygrała starcie na wyjeździe, ale to wcale nie znaczy, że teraz będzie faworytem. Trzeba przypomnieć, że GOG to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Danii, mający na koncie aż 9 mistrzostw kraju i 12 triumfów w Pucharze Danii.

Zespół prowadzi Kasper Christensen, który ma w składzie przede wszystkim piłkarzy ręcznych ze Skandynawii. Większość z nich to młodzi zawodnicy, dopiero rozpoczynający karierę.

GOG rozgrywa swój dwunasty sezon w Lidze Mistrzów. W tym czasie dwukrotnie drużyna dotarła do fazy play off, a historyczny wynik – ćwierćfinał, osiągnęła w sezonie 2022/23.

W tym sezonie GOG walczy o wyjście z grupy, po dziewięciu kolejkach zajmuje 6. miejsce w grupie B. W dziewięciu meczach podopieczni Kaspera Christensena zgromadzili 6 punktów. Wygrali z: HC Eurofarm Pelister (31:28), HC Zagreb (36:31), Paris Saint-Germain Handball (36:34), przegrali z: Barceloną (32:37; 28:41), OTP Bank – PICK Szeged (31:36), SC Magdeburg (30:39), Paris Saint-Germain Handball (28:31) i z Orlen Wisłą.

Zalety drużyny rywali doskonale zna trener Orlen Wisły Xavi Sabate. - Podchodzimy do tego spotkania tak, jak do finału. To dla nas niezwykle ważny mecz, w którym każdy detal może zadecydować o wyniku. Drużyna jest w pełni skoncentrowana i gotowa, ale wiemy, jak ogromne znaczenie ma wsparcie z trybun. Liczymy na pełną halę i niesamowitą energię naszych kibiców.

Siedem bramek rzucił drużynie GOG w meczu na wyjeździe 8. kolejki Gergo Fazekas, który poprowadził drużynę do zwycięstwa. - To będzie nasz ostatni mecz Ligi Mistrzów przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego chcielibyśmy wejść w ten okres w dobrych nastrojach. Doskonale wiemy, że GOG to bardzo mocny zespół, pełen młodych i utalentowanych zawodników, prezentujących świetną piłkę ręczną – powiedział węgierski rozgrywający.

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - GOG na Polsatsport.pl od 18:45.

Polsat Sport, PAP