Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą fazę grupową mistrzostw świata z dwoma zwycięstwami i jedną porażką. Na inaugurację Biało-Czerwone pewnie pokonały Chiny 36:20, a w kolejnym spotkaniu okazały się lepsze od Tunezji (29:26). W meczu o pierwsze miejsce w grupie F podopieczne Arne Senstada zmierzyły się z Francją, jednak aktualne mistrzynie świata zwyciężyły zdecydowanie - 42:28.

Ostatecznie Polki uplasowały się na drugiej pozycji w tabeli, tuż za "Trójkolorowymi", a do kolejnej rundy "przeniosły" ze sobą dwa punkty zdobyte w rywalizacji z Tunezyjkami. W fazie zasadniczej trafiły na zespoły z czołowej trójki grupy E: Holandię (4 punkty), Austrię (2) oraz Argentynę (0).

ZOBACZ TAKŻE: Złe miłego początki! Ważne zwycięstwo Polek na mistrzostwach świata

Pierwszy mecz na tym etapie turnieju ułożył się pomyślnie dla naszej reprezentacji - Polki zwyciężyły z Argentyną 28:25 i zrobiły ważny krok w stronę ćwierćfinału. Ich następnym rywalem będzie Holandia, a nadchodzące starcie może przesądzić o dalszych losach Biało-Czerwonych w turnieju. Wygrana utrzyma je w grze o awans, natomiast porażka znacząco skomplikuje sytuację i będzie oznaczała niemal pewne odpadnięcie z rozgrywek.

Polska - Holandia. Kiedy kolejny mecz Biało-Czerwonych na MŚ? O której godzinie?

Mecz Polska - Holandia rozgrywany w ramach rundy głównej mistrzostw świata piłkarek ręcznych odbędzie się w sobotę 6 grudnia o godz. 20:30.

ŁO, Polsat Sport