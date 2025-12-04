Na giełdzie byli Lozano i Anastasi. Tylko 71-latek podjął się roli strażaka

W Jastrzębiu pilnie śledzono każdy ruch Ljubomira Travicy. 71-latek miał odmienić Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa i mimo porażki 2:3 w tie-breaku, kibice są zadowoleni. Ewidentnie zadziałał efekt „nowej miotły”, bo Częstochowa się postawiła, zagrała lepiej niż w dotychczasowych spotkaniach.

Luz, uśmiech, czyli Travica w akcji

Od ludzi, którzy przyglądali się Travicy w debiucie, słyszymy, że wyszło całe jego doświadczenie. Wiadomo, że nie miał czasu, żeby poznać drużynę, potrenować z nią, sprzedać jej swoją myśl, ale to, jak prowadził mecz, było godne podziwu. Był luz i uśmiech dodający otuchy siatkarzom Steam Hemarpolu. Travica zręcznie uprawiał taktyczne szachy. Gdy trzeba było wziąć czas, robił to. Jego uwagi i wskazówki wystarczyły, by wywieźć z Jastrzębia punkt.

ZOBACZ TAKŻE: Łukasz Żygadło zdradził kulisy zatrudnienia nowego trenera. "Rozmowa była krótka"

Biorąc pod uwagę markę, jaką Jastrzębie wypracowało sobie w ostatnich sezonach i fakt, że był to mecz wyjazdowy, można zrozumieć radość w Częstochowie. Nasz ekspert Jakub Bednaruk jest jednak daleki od zachwytu. – Kiedy, jeśli nie teraz. Jastrzębie akurat krwawi, bo musi sobie radzić bez dwóch szóstkowych graczy Brehmego i Szerszenia. Dla mnie Steam Hermapol biorący jeden punkt nie może mówić ani o sukcesie, ani o jakimś super debiucie Travicy – mówi nam Bednaruk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Potrzeba więcej czasu, by posprzątać bałagan po Falasce

Wygląda na to, że Travica potrzebuje więcej czasu, by posprzątać bałagan, jakiego narobił Guillermo Falasca. – Finalnie myślę, że to mu się uda, bo w Częstochowie jest za dużo siatkarskiej jakości, żeby ta drużyna spadła z ligi. Nie zmienia to faktu, że ja mam duże wątpliwości, czy klub dokonał dobrego wyboru – komentuje Bednaruk.

Wątpliwości naszego eksperta biorą się, stąd, że Travica od wielu lat jest poza wielką siatkówką. Owszem, kiedyś z sukcesami prowadził Asseco Resovię, ale to było 14 lat temu. – I na koniec też doszło do przesilenia, a od dekady jest poza wielką siatkówką, bo praca w Tunezji czy krajach arabskich to jednak nie jest to. Tam się idzie, jak ktoś nie ma roboty i ta robota go nie szuka. Ktoś powie, że był w Piacenzy i Taranto, dwóch włoskich klubach, ale to było tylko na chwilę, a głosy docierające stamtąd świadczą, że nie było wcale aż tak różowo.

To nie jest człowiek od zadań specjalnych, ale powinien sobie poradzić

Bednaruk dyskutuje z przypiętą Travicy łatką trenera do zadań specjalnych (to w nawiązaniu do akcji ratunkowej w dwóch wspomnianych wcześniej włoskich klubach). Mówi, że ktoś taki nie jest dostępny z dnia na dzień. Dla Travicy telefon od prezesa Łukasza Żygadło był wybawieniem i szansą. Nic dziwnego, że po krótkiej rozmowie Travica spakował się, wsiadł w auto i po 10 godzinach jazdy był w swoim nowym miejscu pracy. – Wolałbym Polaka. Są nawet w niższej lidze trenerzy, którzy daliby sobie radę lepiej niż Travica – ocenia Bednaruk.

- Zresztą wystarczy spojrzeć, jakie nazwiska krążyły na giełdzie, zanim postawiono na Travicę. Był Lozano, był Anastasi, ale na końcu wybrano jedynego, który był dostępny i gotowy na podpisanie umowy na strażaka, czyli do końca bieżącego sezonu. Żaden liczący się trener by tego nie zrobił. Ktoś taki chciałby umowy na dwa lata – dodaje Bednaruk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Według Bednaruka, Travica jest jednak w sytuacji, w jakiej znalazła się Częstochowa rozwiązaniem bezpiecznym. Z jednej strony jego gwiazda przygasła, ale doświadczenie, jakie ma, powinno wystarczyć, żeby z czasem opanować kryzys. – Jak patrzę na nazwiska siatkarzy Steam Hemarpolu, to tam są ogromne rezerwy. Na pewno Indrze trudno utrzymać poziom z tamtego roku, a Ebadipour gra na razie bardzo słabo. Jest jednak Lipiński, który w Jastrzębiu zagrał mecz sezonu, więc pojawiają się pozytywy i zawodnicy, którzy mogą to pociągnąć. A Indra i Ebadipour nie mogą wiecznie grać poniżej oczekiwań – kwituje ekspert Polsatu Sport.