Nie żyje legenda angielskiego giganta. Reprezentował klub przez 13 lat

Piłka nożna

Chelsea przekazała bardzo smutną wiadomość w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu. W wieku 85 lat zmarł Marvin Hinton - legendarny obrońca "The Blues".

Zapalone znicze i świece w szklanych lampionach.
fot. PAP
Nie żyje Marvin Hinton

W środę 3 grudnia na stronie internetowej londyńskiego zespołu pojawił się komunikat, który wywołał ogromne poruszenie wśród kibiców Chelsea. 

 

"Z ogromnym smutkiem Chelsea FC informuje o wczorajszej śmierci Marvina Hintona, obrońcy i zdobywcy trofeów dla klubu w latach 60. i 70. Miał 85 lat" - można przeczytać.

 

Hinton występował w ekipie "The Blues" od 1963 aż do 1976. W sumie w klubie ze stolicy Anglii rozegrał 344 spotkania, zdobywając w tym czasie trzy trofea: Puchar Ligi (1965), Puchar Anglii (1970) oraz Puchar Zdobywców Pucharów (1971).

 

"Wszechstronna jakość Hintona jako piłkarza sprzyjała jego grze na każdej pozycji w obronie. Lewy obrońca, środkowy obrońca i libero to wszystkie pozycje, na których grał najlepiej. To dzięki jego umiejętności kontrolowania piłki i wyprowadzania jej do przodu. To był kulturalny styl, niezgodny z tamtą epoką, ale taki, który dziś nie odstawałby od standardów. W obronie Hinton dobrze czytał grę i przewidywał, gdzie kryje się niebezpieczeństwo" - podsumowano styl gry Hintona w komunikacie Chelsea.

 

Obrońca po odejściu z Chelsea w 1976 roku występował jeszcze w zespole Barnet. Była to jego ostatnia drużyna w zawodowej karierze. 

AA, Polsat Sport
ANGLIACHELSEAMARVIN HINTONPIŁKA NOŻNA
