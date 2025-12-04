Nie żyje legendarny działacz siatkarski. Był sędzią oraz wiceprezesem PZPS

Życiorys Stanisława Litwina jest niesamowicie bogaty i nie chodzi tylko o siatkówkę. Był pułkownikiem Wojska Polskiego oraz absolwentem, a następnie wykładowcą i szefem Wydziału Planowania Szkolenia i Oddziału Szkolenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. Do tego był zastępcą szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Krakowie. Za swoje zasługi został odznaczony orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Jego wielką pasją był sport, a z racji doskonałych warunków fizycznych, postawił na siatkówkę. Był zawodnikiem Stali Mielec oraz WKS Wawel Kraków, z którym w 1964 roku zajął czwarte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda angielskiego giganta. Reprezentował klub przez 13 lat

Po zakończonej karierze podjął się pracy szkoleniowej. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe na Wydziale Trenerskim AWF w Krakowie.

W kolejnych latach poświęcił się roli działacza, będąc m.in. wiceprezesem PZPS. Był także sędzią i komisarzem PLS.

Stanisław Litwin zmarł 3 grudnia po ciężkiej chorobie.

Polsat Sport