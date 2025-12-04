Nie żyje legendarny działacz siatkarski. Był sędzią oraz wiceprezesem PZPS
Smutna wiadomość dotarła do nas ze świata siatkówki. W wieku 88 lat zmarł legendarny polski działacz, były zawodnik, trener, oraz sędzia Stanisław Litwin. W latach 1980-2012 pełnił funkcję prezesa Małopolskiego Związki Piłki Siatkowej.
Życiorys Stanisława Litwina jest niesamowicie bogaty i nie chodzi tylko o siatkówkę. Był pułkownikiem Wojska Polskiego oraz absolwentem, a następnie wykładowcą i szefem Wydziału Planowania Szkolenia i Oddziału Szkolenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. Do tego był zastępcą szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Krakowie. Za swoje zasługi został odznaczony orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.
Jego wielką pasją był sport, a z racji doskonałych warunków fizycznych, postawił na siatkówkę. Był zawodnikiem Stali Mielec oraz WKS Wawel Kraków, z którym w 1964 roku zajął czwarte miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Po zakończonej karierze podjął się pracy szkoleniowej. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe na Wydziale Trenerskim AWF w Krakowie.
W kolejnych latach poświęcił się roli działacza, będąc m.in. wiceprezesem PZPS. Był także sędzią i komisarzem PLS.
Stanisław Litwin zmarł 3 grudnia po ciężkiej chorobie.