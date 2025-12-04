Ogień olimpijski już we Włoszech! Powrót po prawie 20 latach

Na pokładzie samolotu była m.in. tenisistka Jasmine Paolini, która niosła olimpijski ogień w Grecji. Z lotniska ogień przewieziono do Pałacu Kwirynalskiego, gdzie powitał go prezydent Włoch Sergio Mattarella.

ZOBACZ TAKŻE: Ogień olimpijski wystartował! Igrzyska coraz bliżej

Pierwszym sportowcem w sztafecie we Włoszech będzie Gregorio Paltrinieri, gwiazda pływania długodystansowego. Złoty medalista olimpijski w 2016 roku w stylu dowolnym na 1500 metrów i wielokrotny mistrz świata na długim dystansie uroczyście rozpocznie bieg w piątek w Kwirynale.

Wśród innych sportowców, którzy pobiegną z ogniem są m.in. koszykarz Achille Polonara, który walczy z białaczką, szermierka Elisa Di Francisca, były mistrz olimpijski w skoku wzwyż Gianmarco Tamberi, wicemistrz Wimbledonu Matteo Berrettini, byli koszykarze Gigi Datome i Andrea Bargnani, była gwiazda sportu motocyklowego Max Biaggi, reżyser filmowy Giuseppe Tornatore, raper Achille Lauro, piosenkarka Noemi, aktorka Claudia Gerini i projektantka mody Lavinia Biagiotti.

Niesiony przez 10 tys. osób ogień przemierzy Italię z północy na południe i ze wschodu na zachód przez 63 dni, zahaczając o tak kultowe miejsca jak Siena, Pompeje czy Wenecja. 26 stycznia sztafeta pojawi się w Cortinie d’Ampezzo, a 6 lutego dotrze do Mediolanu, gdzie na stadionie San Siro od olimpijskiej pochodni zostanie zapalony znicz podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk.

Znicz po raz pierwszy pojawił się na igrzyskach w erze nowożytnej w Amsterdamie w 1928 roku. Sztafetę olimpijską zainaugurowano z kolei w 1936 roku w Berlinie. Wtedy udział w niej wzięło ponad 3300 osób, a trasa liczyła 3190 kilometrów.

KP, PAP