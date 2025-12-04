Przed nami niezwykle interesujące starcie w siatkarskiej PlusLidze! Już w czwartek na parkiet w Kędzierzynie-Koźlu wyjdą zawodnicy miejscowej ZAKSY i Ślepska Malow Suwałki. Obie drużyny chcą powalczyć o cenne punkty, choć cele po kilku rozegranych kolejkach są zgoła odmienne.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer byłej gwiazdy PlusLigi. O miejsce w składzie powalczy z Tomaszem Fornalem

ZAKSA chce dołączyć do walki z czołówką, ale ma spory problem z wygrywaniem meczów, w których buduje sobie już wysoką przewagę. Tak było między innymi w starciu z PGE GiEK Skrą Bełchatów czy spotkaniach z Energa Treflem Gdańsk i Indykpolem AZS Olsztyn.

Ślepsk z kolei broni się przed spadkiem i może pochwalić się zaledwie jednym zwycięstwem po ośmiu rozegranych spotkaniach. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza wygrali tylko z Cuprum Stilonem Gorzów po tie-breaku, ale za to dwukrotnie dawali się pokonać dopiero po pięciu setach. Aktualnie zajmują jednak ostatnie miejsce i chcą uciec z lokaty oznaczającej spadek z PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport